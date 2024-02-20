بعد البراءة.. نقابة المهن الموسيقية تكرم الفريق القانوني لـ مصطفى كامل

صرح الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية اليوم، بان النقابه العامه بصدد اقامة حفل تكريم للفريق القانوني للنقابه العامه الساده المستشارين علاء عامر وياسر قنطوش ورامي عادل واحمد مكين واحمد ابو زيد.

وذلك على الانجازات التي تحققت من خلال مجهوداتهم في كسب جميع القضايا المرفوعة ضد النقابة العامة والنقيب الفنان مصطفي كامل وذلك في خلال ما يقرب من عام ونصف.

واستطرد المتحدث باسم نقابة الموسيقيين في تصريحاته قائلا:"كان اخر هذه الانجازات صدور حكم اليوم ببراءة الفنان النقيب العام في القضيه المرفوعه ضده من السكرتير العام السابق للنقابه والتي سبق فيها اتهامه بالسب والقذف وتعمد الازعاج من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".



أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم "الثلاثاء" حكما نهائيا ببراءة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية من تهمة سب وقذف أحمد رمضان، في القضية التي قام رمضان برفعها ضد النقيب.



ومن جانبه أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي الفنان مصطفى كامل، في بيان رسمي،. ان الحكم الذي أصدرته المحكمة الاقتصادية اليوم "الثلاثاء" جاء بعد أن تقدم بالمستندات التي اثبتت للمحكمة براءة موكله من هذه التهمة.