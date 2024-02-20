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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء.. وإعلامية شهيرة تتعرض لسحر أسود

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد" العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن هشام سليم ومحمد رحيم:


صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن أن عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين خانت زوجها النجم جاستين بيبر مع الملياردير ديفيد ماير دي روتشيلد، إلا أن “هايلي” لم تعلّق بعد على هذا الخبر.


مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

دخل نور نجل الفنان الراحل هشام سليم، في حالة انهيار متأثرا بما يجري في فلسطين، وما يحدث في غزة على يد الكيان الصهيوني.


علق جميع نشاطاته.. محمد رحيم يلمح لاعتزاله الفن

لمح المحن والمطرب محمد رحيم، إلى اعتزاله الفن والتلحين؛ ثم السفر للعمل خارج البلاد، وذلك بعد طرحه آخر أعماله الغنائية والتي حملت اسم الساحل الشمالي مع الفنان محمد منير والفنانة مريام فارس.


سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنها عثرت على أشياء غريبة أمام منزلها، وذلك بعد عثورها اليوم على كيس به حيوانات منوية، وشكت في كونه سحرا أسود لأذيتها، وطلبت من جمهورها مساعدتها.

هشام سليم محمد رحيم

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