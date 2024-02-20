أخبار الفن| انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء.. وإعلامية شهيرة تتعرض لسحر أسود

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد" العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن هشام سليم ومحمد رحيم:

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن أن عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين خانت زوجها النجم جاستين بيبر مع الملياردير ديفيد ماير دي روتشيلد، إلا أن “هايلي” لم تعلّق بعد على هذا الخبر.

دخل نور نجل الفنان الراحل هشام سليم، في حالة انهيار متأثرا بما يجري في فلسطين، وما يحدث في غزة على يد الكيان الصهيوني.

لمح المحن والمطرب محمد رحيم، إلى اعتزاله الفن والتلحين؛ ثم السفر للعمل خارج البلاد، وذلك بعد طرحه آخر أعماله الغنائية والتي حملت اسم الساحل الشمالي مع الفنان محمد منير والفنانة مريام فارس.

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنها عثرت على أشياء غريبة أمام منزلها، وذلك بعد عثورها اليوم على كيس به حيوانات منوية، وشكت في كونه سحرا أسود لأذيتها، وطلبت من جمهورها مساعدتها.