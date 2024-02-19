صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن أن عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين خانت زوجها النجم جاستين بيبر مع الملياردير ديفيد ماير دي روتشيلد، إلا أن “هايلي” لم تعلّق بعد على هذا الخبر.

وكان تداول ناشطون عبر الإنترنت، مقطع فيديو لـ هايلي بيبر، أثناء تواجدها برفقة زوجها المغني العالمي جاستن بيبر، في بطولة "السوبر بول".

وأفادت تقارير إعلامية، بأن عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عاما، ونجم موسيقى البوب الشهير تزوجا سرا في سبتمبر الماضي.

وراجت شائعات بأن الثنائي قد تزوجا في نيويورك منذ شهرين ولكن هايلي نفت ذلك حينها.

وأعلنت هايلي وجاستين، البالغ من العمر 24 عاما، خطوبتهما في يوليو الماضي.

وكتب جاستين حينها على انستجرام: "هيلي أنا واقع في غرام كل ما يتعلق بك".

وأضاف "ملتزم للغاية بقضاء حياتي في التعرف على كل جزء منك وبحبك بكل صبر ولطف، قلبي ملكك بالكامل وسيضعك دوما في المقدمة".

كما كتب نجم البوب الشهير "أنت حب حياتي هايلي بالدوين ولا أريد أن أقضي حياتي مع أي شخص آخر".