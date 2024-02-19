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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تصدم متابعيها في أحدث ظهور

صدى البلد

أثارت جنى عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت جنى عمرو دياب فى بإطلالة صادمة مرتدية تى شيرت مكشوف البطن  ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر إنستجرام.

شهد حفل الليلة السعودية المصرية، مصالحة الهضبة عمرو دياب، والمطرب والملحن عمرو مصطفى، بعد سنوات من الخلافات والخصام الفني.

وعانق عمرو دياب، عمرو مصطفى، خلال مقابلتهما في كواليس حفلة الليلة السعودية المصرية، المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

حفل الليلة السعودية المصرية

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

أحدث حفلات عمرو دياب إطلالات ابنة عمرو دياب ابنة عمرو

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