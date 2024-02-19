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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

صدى البلد

حرص عدد كبير من نجمات الفن على حضور حفل الليلة السعودية المصرية الأولى التى أقيمت أمس بدار الأوبرا المصرية نظمته هيئة الترفيه السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.

ومن أبرز النجمات الفنان يسرا والفنانة مى عز الدين، وفاء عامر ،جومانا مراد، آمال ماهر، غادة عادل،إسعاد يونس.

وكان أبرز الحضور من نجوم الفن والإعلام عمرو دياب وكريم عبد الغزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي واسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومحمود المملوك ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود.اشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود.مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب واشرف عبد الباقي واحمد فهمي  ... وغيرهم 

وأحيا أولى ققرات الحفل ماجد المهندس الذي أطرب ضيوف الحفل بوصلة من اغانيه المميزة التى حصدت وصلات التصفيق الحار.

يقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

وقام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي عمرو أديب ويقوم بالتنظيم من الجانب المصري المنتج حمدي بدر كرافت ميديا ومن الجانب السعودي بنش مارك زكي حسانين ومحمد زكي بالإضافة إلى إضاءة عماد نبيل.

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