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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

تعرف على موعد جنازة والدة المخرجة ساندرا نشأت

صدى البلد

حددت أسرة المخرجة ساندرا نشأت موعد جنازة والدتها غدًا في إحدى الكنائس في منطقة رمسيس وسيتم دفن جثمانها في مقابر العائلة في مدينة نصر.

نعت نقابة المهن السينمائية والدة المخرجة ساندرا نشات، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان : ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الزميلة  المخرجة ساندرا نشأت  في وفاة السيدة والدتها ، وتقدم النقابة خالص العزاء للاسرة فى  مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته

كانت انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، قد رحلت عن عالمنا، أمس بعد صراع طويل مع المرض، وكانت محتجزة داخل إحدى المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية، ومكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن خبر الوفاة  المنتج الفني هاني عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت”.

المخرجة ساندرا نشأت ساندرا نشأت نقابة المهن السينمائية

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