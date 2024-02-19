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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

نجل هشام سليم
نجل هشام سليم

دخل نور نجل الفنان الراحل هشام سليم، في حالة انهيار متأثرا بما يجري في الفلسطين، وما يحدث في غزة على يد الكيان الصهيوني.

ونشر نور هشام سليم، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور الفيديوهات القصيرة إنستجرام، قائلا “إحنا مينفعش ننسى اللى بيحصل في فلسطين، أنا عارف إن حياتنا ماشية، ومفيش أي مشكلة عندنا أكل ومياه وعندنا بيوتنا وكل حاجة تمام”.

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وأضاف نور هشام سليم “إحنا كل يوم نفكر في اللى بيحصل ده إحنا مينفعش ننسى ونعيش حياتنا عادي أنا مش عارف أعيش حياتي عادي، كل ما آكل بزعل كل ما بنام في سريري بزعل ومش عارف أنام من اللي بشوفه.. وقاعد بفكر في العيال اللي بتموت كل يوم ومش قادر نعمل حاجة، قلبي وجعني ومش قادر أتكلم من الزعل”.

نجل الفنان الراحل هشام سليم هشام سليم غزة الكيان الصهيونى

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