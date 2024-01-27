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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكري ميلاد هشام سليم.. تنبأ بموعد وفاته وفنانة شهيرة وراء دخوله الفن

هشام سليم
هشام سليم

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان هشام سليم ، والذي يعد واحد من ابرز الفنانين في تاريخ الدراما المصرية . 

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا. 

 

بدأ مشواره هشام سليم الفني منذ كان طفلا صغيرا، وقدم على مدار مشواره أكثر من 100 عمل ما بين سينما وتلفزيون، ولكن انطلاقته الحقيقة كانت من خلال فيلم “امبراطورية ميم” الذي شارك فيه مع مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة أنذاك، ولعبت دور والدتهم الفنانة فاتن حمامة. 

استطاعت الفنانة فاتن حمامة إقناع الأب صالح سليم، بالسماح لطفله بالمشاركة في الفيلم، قبل أن تتوقف رحلته الفنية لحين الانتهاء من دراسته، وكانت السبب في دخوله هذا المجال بسبب علاقة الصداقة الاسرية التي كانت تربط بينهم . 

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تخرج هشام سليم في معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن. ، ثم شارك في فيلمي "أريد حلًا" 1975، مع سيدة الشاشة أيضا و"عودة الابن الضال" 1976 مع ماجدة الرومي. كما قدم الراحل خلال مسيرته الفنية أعمالا مهمة في السينما والمسرح والتليفزيون منها: "ليالي الحلمية"، "شارع محمد علي"، "يا دنيا يا غرامي"، "تزوير في أوراق رسمية"، "لا تسألني من أنا"، "كريستال"، "الأراجوز". 

 

توفي الفنان هشام سليم، صباح اليوم الخميس 22 سبتمبر، بعد صراع مع مرض السرطان ، عن عمر يناهز 64 عاما.

 

وكشفت الفنانة نهال عنبر سرا لأول مرة عن وفاة الفنان هشام سليم قائلة: "هشام قال لـ الفنانة يسرا وشقيقه خالد سليم، إنه سيرحل يوم 22 سبتمبر، وكان يقول تن تن، والجميع لم يعلم معنى جملة تن تن، إلا بعد الوفاة، حيث إن هشام توفى الساعة 10 إلا 10 دقائق، ورحل في اليوم الذى قاله للمقربين".

 

وأضافت نهال عنبر، خلال مداخلة هاتفية على قناة “النهار”، أن الراحل أكد موعد رحيله، وبالفعل تحقق ما تنبأ به، وكشفت أن الجميع علم بأن هشام في لحظاته الأخيرة قبل الوفاة بـ ساعات، والجميع استعد، بعد تأكد تأخر الحالة الصحية له.

هشام سليم العاصمة البريطانية لندن الفنانة فاتن حمامة الفنان هشام سليم الفنانة يسرا الفنانة نهال عنبر فاتن حمامة فيلم “امبراطورية ميم”

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