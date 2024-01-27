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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في ذكري ميلاد الفنان هشام سليم .. تعرف علي المرض الذي أدي لوفاته .. الأسباب والأعراض

هشام سليم
هشام سليم

سرطان الرئة ..مرض خبيث ينهش في الجسد .. ويعد السبب الأكثر شيوعا للوفاة بين الرجال وثاني أكثر الأسباب شيوعا للوفاة بين النساء. حيث يموت ما يقرب من 1.3 مليون شخص بسبب سرطان الرئة في جميع أنحاء العالم كل عام ، وتوفي الفنان هشام سليم  بهذا المرض بعد معاناة  كبيرة مع سرطان الرئة، الذي رحل على إثره ، عن عمر ناهز 64 عاما.

وفى ذكرى ميلاده  نذكر معلومات  عن مرض سرطان الرئة الذي توفي على أثره الفنان هشام سليم،وفقا لموقع  health shots.

سرطان الرئة

هو مرض يؤثر على الرئتين ويعيق قدرتهما على العمل بفاعلية، كما ينتشر بسهولة في مختلف أنحاء الجسد.


أسباب سرطان الرئة:

ويعد التدخين هو المسبب الرئيسي لسرطان الرئة، لكنه قد تحدث بعض الإصابات لغير المدخنين،وقد يشمل المرض التالي:

التعرض للتدخين السلبي.
التعرض الكثير للإسبست وغاز الرادون.
التعرض الكبير للإشعاع.
تلوث الهواء الشديد.
إن وجود واحد أو أكثر من هذه العوامل لا يعني بالضرورة إصابة الشخص بسرطان الرئة، إلا أنها قد تزيد من فرص الإصابة.

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أعراض سرطان الرئة:

سعال مستمر لعدة أسابيع.
ألم في الصدر.
سعال مصحوب بالدم أو بلغم ملطخ بالدماء.
ضيق في النفس.
صفير في الصدر.
صرير مما يدل على انسداد الشعب الهوائية.
خشونة في الصوت.
فقدان وزن غير مفسر.
ألم في العظام وحمّى.

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