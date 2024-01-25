بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بعد تعرض وجه الاعلامية ريهام سعيد للتشوه عقب إجراء عملية تجميل خاطئة وهو ما أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام،نرصد فى هذا التقرير أسباب، فشل عمليات التجميل وفقا لموقع Livestrong



أسباب فشل عمليات التجميل، أبرزها:

- اختيار طبيب غير متمرس في إجراء عمليات التجميل.

- خضوع الشخص لعملية التجميل دون إبلاغ الطبيب بالأمراض التي يعاني منها، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

- عدم الالتزام بتعليمات الطبيب قبل وبعد العملية، مثل الحصول على المضادات الحيوية لتجنب العدوى عقب الجراحة وتعديل بعض العادات الغذائية والإقلاع عن التدخين والتوقف عن تناول عدد من الأدوية.

- تناول أدوية أو مكملات غذائية تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأورام دموية بعد الجراحة، مثل كبسولات أوميجا 3 والأسبرين وضادات الالتهابات غير الستيرويدية.

-التدخين، من العادات الخاطئة التي تعرقل عملية التئام موضع الجراحة، كما يزيد من خطر الإصابة ببعض الآثار الجانبية لعمليات التجميل، مثل الأورام الدموية وتساقط الجلد.