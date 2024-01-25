عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

ريهام سعيد
ريهام سعيد

بعد تعرض وجه الاعلامية ريهام سعيد  للتشوه عقب إجراء عملية تجميل خاطئة وهو ما أعلنت عنه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام،نرصد فى هذا التقرير أسباب، فشل عمليات التجميل وفقا لموقع Livestrong 


أسباب فشل عمليات التجميل، أبرزها:

 

- اختيار طبيب غير متمرس في إجراء عمليات التجميل.

- خضوع الشخص لعملية التجميل دون إبلاغ الطبيب بالأمراض التي يعاني منها، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.

- عدم الالتزام بتعليمات الطبيب قبل وبعد العملية، مثل الحصول على المضادات الحيوية لتجنب العدوى عقب الجراحة وتعديل بعض العادات الغذائية والإقلاع عن التدخين والتوقف عن تناول عدد من الأدوية.

- تناول أدوية أو مكملات غذائية تتسبب في زيادة خطر الإصابة بأورام دموية بعد الجراحة، مثل كبسولات أوميجا 3 والأسبرين وضادات الالتهابات غير الستيرويدية.

-التدخين، من العادات الخاطئة التي تعرقل عملية التئام موضع الجراحة، كما يزيد من خطر الإصابة ببعض الآثار الجانبية لعمليات التجميل، مثل الأورام الدموية وتساقط الجلد.

ريهام سعيد ريهام عمليات التجميل تشوه وجهها تجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقترب من 5000 جنيه|قفزة جنونية في أسعار الذهب لأول مرة.. وعيار 21 مفاجأة

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

فيفا يصدم ليفربول| منع صلاح من المشاركة مع الريدز.. وكلوب يحرج اتحاد الكرة

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

خريطة سقوط الأمطار.. والأرصاد تحذر من الصقيع والبرودة الشديدة

بدءا من اليوم الخميس.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء

إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. والأهلي يبحث عن بديل الشناوي

اتهامات إسرائيل وتأثير أزمة الملاحة على مصر.. السيسي يكشف الحقائق

موضوعات متعلقة

قللت من جمالهن.. نجمات تعرضن للتشوه بسبب عمليات تجميل خاطئة

طريقة عمل السردين بالخلطة والتتبيلة الرائعة في الفرن

أيتن عامر تتألق في أحدث ظهور من دبي

بعد إصابة عمرو عبدالعزيز.. 6علامات تنذرك قبل الإصابة بأزمة قلبية.. لا تتجاهلها

أصعب 48 ساعة.. تعرف على أعراض مرض عمرو عبد العزيز

تحذير.. منطقة بالجسم يجب تنظيفها دائما لتسببها في أمراض خطيرة

بفستان أزرق.. هيفاء تتألق في أحدث ظهور لها بأسبوع الموضة بباريس

منظر خلاب وسط الجبال.. جورجينا تتألق بالبالطو الفرو في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني 2024.. الحدود الدنيا وآخر موعد للتقديم

إمام عاشور على رادار برشلونة ومان سيتي وبايرن ميونخ وريال مدريد.. تفاصيل

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 25 يناير 2024

أمطار وصقيع.. درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 25 يناير 2024

صيام الأيام البيض.. هل التردد في الفطر ينقص من ثواب الصائم

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نار الشرف.. عائلة تنهي حياة ابنتهم وعشيقها رميا بالرصاص في صحراء مايو

نشرة المرأة والصحة| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد.. صور صادمة لـ ريهام سعيد قبل وبعد الرجيم

ارتجاج بالمخ|إصابة أفضل لاعب في منتخب مصر قبل لقاء الكونغو..كيف يتصرف فيتوريا؟

بعد تنبأها بطلاق ياسمين عبدالعزيز والعوضي|ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتصريح جديد

فيديو

خالد فرج يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة ياسمين عبدالعزيز للعوضي

صلاة الجنازة على أحمد أبو لطيف تثير غضب رواد التواصل الاجتماعي

كوثر مختار : سعيدة إني طلعت ورق فيلم مقسوم | خاص

فتح إيده وقفلها كتير.. تحليل لغة جسد محمد صلاح أثناء المؤتمر الصحفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ