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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تشوه ريهام سعيد.. مخاطر كارثية لعمليات تجميل الوجه

ريهام سعيد
ريهام سعيد

ترغب العديد من النساء في إجراء عمليات التجميل،لأسباب مختلفة لتظهر أكثر شباباً وجمالاً .. وعلى الرغم من فعالية عمليات تجميل الوجه في الحصول على مظهر أكثر جاذبية، إلا أن لها مخاطر وآثار جانبية ، التي تتراوح حدتها بين بسيطة وخطيرة.. لذلك كانت نشرت الإعلامية ريهام سعيد منشورا جديداً من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورا صادمة لوجهها بعد إجرائها عملية تجميل،مما ترتب عليها تشويه وجهها، ووفقا لموقع Health remediez نرصد  مخاطر عمليات التجميل.


مخاطر عمليات التجميل الوجه:

- تورم الوجه.

- تندب الوجه.

- تكوين ورم دموي تحت الجلد.

- فقدان الإحساس بالوجه بشكل مؤقت.

- عدم القدرة على تحريك عضلات الوجه لفترة تبلغ بضعة أشهر، وقد تصل إلى عامٍ كامل في بعض الحالات.

- تساقط الشعر.

- الجلطات الدموية.

- تلف الأعصاب.

- حساسية تجاه البنج.

- العدوى.

- النزيف الحاد.

- فقر الدم.

- ظهور كدمات في موضع الجراحة

- الحساسية من الأدوية، 
مثل المسكنات ومضادات 
الالتهاب ومرخيات العضلات.

- النوبة القلبية، نتيجة
لارتفاع ضغط الدم
وعدم انتظام ضربات القلب.

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الفئات المعرضة للآثار الجانبية لعمليات تجميل الوجه

- المدخنين.

- أصحاب المناعة الضعيفة.

- مرضى فيروس نقص المناعة البشرية.

- مرضى ضعف الدورة الدموية.

- الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة غير صحي.

- أصحاب الأمراض المزمنة.

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