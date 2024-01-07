جمالك رأس مالك.. نصائح لتعزيز الكولاجين في البشرة طبيعيا

يسهم الكولاجين في الحفاظ على شباب البشرة وجمالها ونضارتها، ويسعى الكثيرون للحفاظ على الكولاجين سواء بمواد طبيعية أو كيمائية، حيث أن الكولاجين يعتبر مادة تحتوي على بروتين طبيعي يتواجد في الجسم ويشكل نسبة كبيرة من تركيب الجلد ومع التقدم في العمر والعوامل البيئية يبدأ إنتاجه في الجسم بالانخفاض، مما يؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وفقدان مرونة الجلد و البشرة.

حسب موقع هيلثي لاين نرصد في هذا التقرير نصائح للحفاظ على الكولاجين ونضارة البشرة والجلد.

نصائح لتعزيز الكولاجين بشكل طبيعي:

حمض الهيالورونيك:

حمض الهيالورونيك يعزز البشرة لزيادة نسبة الكولاجين بالجسم، ويمكن الحصول عليه عن طريق المكملات الغذائية أو عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالحموض الأمينية، مثل: الفاصوليا، والخضروات الجذرية، وفول الصويا.

تجنب تناول السكريات:

يجب الحد من السكريات التي تتناولها، حيث إنها من أبرز العوامل التي تؤدي إلى ظهور أعراض نقص الكولاجين في الجسم.

ممارسة الرياضة:

زيادة الحركة والنشاط يساعدان تحفيز إنتاج الكولاجين في الجسم، وتحفيز الدور الدموية في الجسم والبشرة، وتساعد على صحة جيدة تجعلك تبدوا أصغر سناً.

تجنب أشعة الشمس:

ينصح بتجنب أشعة الشمس كما ينصح باستخدام واقي الشمس المناسب، والعناية في البشرة واستخدام المقشرات المناسبة لها، ،يجب الابتعاد عن العوامل التي تقلل وجود الكولاجين في الجسم.



فيتامين سي:

ينصح الخبراء الفتيات اللواتي يعانون من نقص الكولاجين في البشرة باستخدام المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي لتحفيز الكولاجين ومنع تأثر البشرة بالسلب من ذلك النقص، والحرص على زيادة تناول فيتامين سي يساعد على زيادة نسبة إنتاج الكولاجين في الجسم.

الحد من تناول الكافيين:

من لمن يعاني من نقصان إنتاج الكولاجين، يجب تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين بقدر الإمكان ويفضل استبدال هذه المشروبات بالأعشاب الطبيعية.



الحد من التدخين:

يؤثر التدخين بشكل رئيسي على معدل الكولاجين الطبيعي في الجسم، لذا يجب الإقلاع عن التدخين من أجل الحصول على صحة جيدة وتجنب الشيخوخة المبكرة حتى على الكولاجين.