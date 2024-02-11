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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بصورة مبهجة .. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل هشام سليم

هشام سليم وليلى علوي
هشام سليم وليلى علوي

استعادت الفنانة ليلى علوي ذكرياتها بصورة قديمة لها مع الفنان الراحل هشام سليم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام".

وعلقت ليلى علوي علي الصورة كاتبة: "ذكريات جميلة افتكرتها لما شفت الصورة دي من كواليس فيلم (يا مهلبية يا) مع الخلوق الفنان الراحل هشام سليم وانبسطت جداً لما عرفت انها كانت جزء من معرض المصور المبدع فاروق ابراهيم اللي كان ضمن أسبوع الإسكندرية للتصوير اللي فعلا صوره بتفكرنا بأيام حلوه دايماً"

يذكر ان اخر اعمال ليلى علوي فيلم "مقسوم" تدور أحداث الفيلم حول 3 صديقات كان لديهن فرقة موسيقية في التسعينيات تدعى "أميتشي" وهي كلمة إيطالية تعني أصدقاء، لكنهن افترقن لمدة 30 عاما، وبسبب شاب وفتاة قررا في الاحتفال بفندق في أسوان أن يعيدا هذه الفرقة للأضواء من جديد.

أبطال فيلم "مقسوم"

فيلم "مقسوم" من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب وتامر حبيب ومحمد ممدوح والمخرج هاني خليفة وثراء جبيل والمخرج معتز التوني.

أحدث أعمال ليلي علوي

ومن ناحية اخري، استأنفت الفنانة ليلى علوى تصوير فيلمها الجديد "جوازة توكسيك" فى مدينة الغردقة، وذلك بعد تصوير يومين فى أحداثه بالقاهرة الشهر الماضى، والعمل بطولة ليلى علوي، بيومى فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وايضا تستعد ليلى لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم «المستريحة»، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لعرضه العام الجاري، فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين الفنانة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، الذي سبق وقدم العديد من الأعمال منها: «قلب أمه، وديدو، وزومبي، وجروب الماميز، وألف حمد الله على السلامة، ونصي التاني، كما ينتظر، خلال الفترة المقبلة، عرض فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «عاشق»، وهو من بطولة أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد.

آخر أعمال« ليلى علوي»

وكان آخر أعمال« ليلى علوي» هو فيلم« شوجر دادي » وشاركها البطولة الفنان «بيومي فؤاد»، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، والتأليف لؤى السيد، دارت أحداث فيلم «شوجر دادي» للفنانة ليلي علوي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسًا على عقب.

 

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IMG_٢٠٢٤٠٢١١_١٩٠٥٤٦

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