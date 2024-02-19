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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

صدى البلد

قالت الإعلامية سالي عبد السلام، إنها عثرت على أشياء غريبة أمام منزلها، وذلك بعد عثورها اليوم على كيس به حيوانات منوية، وشكت في كونه سحرا أسود لأذيتها، وطلبت من جمهورها مساعدتها.

وقالت سالي عبد السلام في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع فيس بوك: حصل حاجة غريبة بقى لها فترة بتحصل عندنا، ومعرفش مين بيعمل كده، وعملت سيرش في جوجل طلع سحر أسود، حتى والله لسه ما قلت لأهلي، ولو حد يعرف يساعدني، لأني خلاص عطلت، وكل مرة بلاقي حاجات غريبة عند عتبة البيت، وقبل كده لقيت قطة متكسر عضمها وميتة وفي بوقها ورقة، وانهاردة وأنا نازلة لقيت كيس فيه حيوانات منوية ومرمي قدام الباب جوه البيت.

وكتبت سالي عبد السلام على الفيديو الذي نشرته: ده فعلا زى ما طلع لي على جوجل إنه سحر معمول.. ومش أول مرة حد ييجى يرمي حاجة غريبة في المدخل على السلم نفسه قدام البيت.. فيه حد يعرف يقولي ده ايه ويساعد؟ أنا بجد تعبت وزهقت وبيحصل بعدها مشاكل كتير أو حد يبقى عيان جدا فى البيت.. فيه حاجة بتتعمل سحر كدة أصلا؟

سالي عبد السلام الاعلامية سالي عبد السلام

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