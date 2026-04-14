الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار أسوان.. فقرات فنية وعروض مسرحية وتوزيع للورود والبالونات بالحدائق على الأطفال

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 13/4/2026 أحداث متنوعة.

فقد تم تنظيم باقة متميزة من الفقرات الفنية والإستعراضية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، داخل الحدائق العامة والمتنزهات ، ومن بينها حديقة فريال التاريخية ، بالتزامن مع إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم .

بمناسبة شم النسيم .. فقرات استعراضية لفرق الفنون الشعبية بحديقة فريال بأسوان |شاهد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة مفاجئة على عدد من محطات الوقود للإطمئنان على توافر البنزين والسولار، والتأكد من إنتظام عمليات التوزيع وعدم وجود أى معوقات حيث يأتى ذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة لضبط منظومة تداول المواد البترولية. 

محافظ أسوان يفاجئ محطات الوقود .. ويؤكد : لا تهاون مع أى مخالفات

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع البالونات والورود على الأطفال فى مبادرة مجتمعية تستهدف إسعاد الأطفال والأسر المترددة على الحدائق والمتنزهات العامة من خلال توزيع البالونات والورود والهدايا الرمزية بمناسبة الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم .

أسوان.. توزيع البالونات والورود على المترددين بالحدائق والمتنزهات العامة
أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية ، والإدارات الفرعية التابعة لها بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق تداول الأسماك المملحة من المخازن وأماكن التجهيز ومحلات العرض والبيع بمناسبة عيد شم النسيم.

حملات تفتيشية بأسوان على 24 منشآة وإعدام 120 كجم أسماك مملحة

استمع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى مطالب وإحتياجات وشكاوى 32 مواطناً ومواطنة ، فى إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر، وتقديم حلول فورية وفعالة وعاجلة للمشكلات والشكاوى المختلفة .

محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بالاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين
أجرى الدكتور أحمد حماد أحمد، نائب مدير فرع الهيئة بأسوان جولة تفقدية لمتابعة انتشار الفرق الطبية المتنقلة بعدد من الحدائق العامة والميادين الرئيسية وأماكن التجمعات بالمحافظة.

انتشار الفرق الطبية المتنقلة بأسوان خلال احتفالات شم النسيم
كلف محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه الدكتور أسامة رزق بعقد اجتماع تنسيقى ضم الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، وكافة مسئولى الجهات المختصة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تأخر صدور بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، ووضع الحلول الفورية لتلك المشكلة.

محافظ أسوان يكلف نائبه بإنهاء إجراءات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

مرتبات

زيادة المرتبات رسميا.. اعرف هتقبض إمتى بعد القرار الجديد

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن انتحار بعض الصحابة

الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم

يورتشيتش

رسميًا | رحيل يورتشيتش عن تدريب بيراميدز نهاية الموسم .. خاص

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

الزمالك

صدمة تقلب الموازين في الزمالك قبل إياب بلوزداد

ترشيحاتنا

ميدو

لا تتصدر المشهد وحدك.. ميدو يوجه رسالة إلى سيد عبدالحفيظ بعد أزمة اتحاد الكرة

برشلونة وأتلتيكو مدريد

موعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم بدوري الأبطال

الزمالك

نجم الزمالك السابق: الفريق يقدم موسمًا مميزًا بفضل الروح والعزيمة

بالصور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

العريس بكى.. فرح البلوجر سلمى عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا

فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم
فرح سلمى عبد العظيم

أسعار إم جي 5 موديل 2020 المستعملة في مصر

ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏
ام جى 5 موديل 2020‏

فيديو

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

المزيد