أخبار أسوان.. فقرات فنية وعروض مسرحية وتوزيع للورود والبالونات بالحدائق على الأطفال

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 13/4/2026 أحداث متنوعة.

فقد تم تنظيم باقة متميزة من الفقرات الفنية والإستعراضية لفرقة أسوان للفنون الشعبية ، داخل الحدائق العامة والمتنزهات ، ومن بينها حديقة فريال التاريخية ، بالتزامن مع إحتفالات أعياد الربيع وشم النسيم .

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجولة مفاجئة على عدد من محطات الوقود للإطمئنان على توافر البنزين والسولار، والتأكد من إنتظام عمليات التوزيع وعدم وجود أى معوقات حيث يأتى ذلك فى إطار متابعته الميدانية المستمرة لضبط منظومة تداول المواد البترولية.

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع البالونات والورود على الأطفال فى مبادرة مجتمعية تستهدف إسعاد الأطفال والأسر المترددة على الحدائق والمتنزهات العامة من خلال توزيع البالونات والورود والهدايا الرمزية بمناسبة الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم .

جهود متنوعة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية ، والإدارات الفرعية التابعة لها بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على أسواق تداول الأسماك المملحة من المخازن وأماكن التجهيز ومحلات العرض والبيع بمناسبة عيد شم النسيم.

استمع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى مطالب وإحتياجات وشكاوى 32 مواطناً ومواطنة ، فى إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر، وتقديم حلول فورية وفعالة وعاجلة للمشكلات والشكاوى المختلفة .

أجرى الدكتور أحمد حماد أحمد، نائب مدير فرع الهيئة بأسوان جولة تفقدية لمتابعة انتشار الفرق الطبية المتنقلة بعدد من الحدائق العامة والميادين الرئيسية وأماكن التجمعات بالمحافظة.

كلف محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه الدكتور أسامة رزق بعقد اجتماع تنسيقى ضم الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية، وكافة مسئولى الجهات المختصة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تأخر صدور بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، ووضع الحلول الفورية لتلك المشكلة.

