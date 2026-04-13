انتشار الفرق الطبية المتنقلة بأسوان خلال احتفالات شم النسيم

أجرى الدكتور أحمد حماد أحمد، نائب مدير فرع الهيئة بأسوان جولة تفقدية لمتابعة انتشار الفرق الطبية المتنقلة بعدد من الحدائق العامة والميادين الرئيسية وأماكن التجمعات بالمحافظة.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ خطة هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبي خلال احتفالات عيد القيامة وأعياد الربيع .

وتهدف الجولة إلى الاطمئنان على جاهزية وانتشار الفرق الطبية، والتأكد من تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة، إلى جانب تعزيز التواجد الطبي في أماكن الاحتفالات.

وأكد نائب مدير الفرع على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة أسوان، بالتوازي مع الدفع بالفرق الطبية المتنقلة بشكل مكثف في الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي، منذ الساعات الأولى للاحتفالات، وذلك في إطار تعزيز التغطية الطبية الشاملة.

شم النسيم

وأشار إلى أن الفرق الطبية تقوم بالاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين، وتقديم الإرشادات والتوعية الصحية اللازمة، بما يسهم في الوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة بالتجمعات، ويضمن سلامة المواطنين واستمتاعهم بالأجواء الاحتفالية في بيئة آمنة صحيًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ خطة التأمين الطبي المكثف التي تنفذها الهيئة خلال فترة الأعياد، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، على مدار الساعة طوال فترة الاحتفالات.