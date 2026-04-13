محافظ أسوان يواصل لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بالاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين

استمع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إلى مطالب وإحتياجات وشكاوى 32 مواطناً ومواطنة ، فى إطار حرص المحافظة على تعزيز قنوات التواصل المباشر، وتقديم حلول فورية وفعالة وعاجلة للمشكلات والشكاوى المختلفة .

ويأتى ذلك استكمالاً لسلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية مع المواطنين ، والتى تستهدف "جبر الخواطر" للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية .

وأكد المحافظ على إعطاء أولوية قصوى لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة، حيث تم تخصيص الحالات الأولى لهم للإستماع لمطالبهم، مع التوجيه بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة بما يجسد إلتزام الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدمجهم مجتمعياً وتمكينهم من الحصول على كافة حقوقهم بشكل عادل.

ووجه محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل لعدد من الحالات الإنسانية، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج المستحقين ضمن برنامج " تكافل وكرامة " ، مكلفاً مديرية التضامن أيضاً بتوفير "جهاز العروسة" لعدد من الحالات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

مع قيام إدارة التأهيل الشامل بتنفيذ جلسات علاج طبيعى لإحدى الحالات المرضية ، وتوفير أجهزة سمع ، وإستخراج وتحديث كارنيهات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة ، مع إجراء بحوث إجتماعية دقيقة لعدد من الحالات لدراسة مدى إستحقاقها للحصول على "بايكات" داخل السويقات بهدف توفير مصدر دخل ثابت ومستدام لهم .

وكلف المهندس عمرو لاشين بتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الكاملة لإحدى الحالات المرضية بما يساهم فى سرعة تماثلها للشفاء ، ورفع المعاناة عن الأسرة ، فضلاً عن قيام مديرية العمل بتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقطاع الخاص ، مع إتاحة فرص ضمن نسبة الـ 5% لذوى الإعاقة دعماً لدمجهم فى سوق العمل ، موجهاً رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بسرعة التعامل مع عدد من المطالب الجماهيرية ، مع إحالة بعض الطلبات للمستشار القانونى للمحافظة لإبداء الرأى القانونى حيالها.

كما أعطى عمرو لاشين تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتنظيم لقاءات جماهيرية مماثلة داخل نطاقهم الجغرافى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات ، مشدداً على الإلتزام بسرعة الإستجابة للمطالب الجماهيرية، والعمل على تقديم حلول عملية ومستدامة تسهم فى تحسين مستوى المعيشة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.