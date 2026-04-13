فى أسوان.. توزيع البالونات والورود على المترددين بالحدائق والمتنزهات العامة للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم

كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع البالونات والورود على الأطفال فى مبادرة مجتمعية تستهدف إسعاد الأطفال والأسر المترددة على الحدائق والمتنزهات العامة من خلال توزيع البالونات والورود والهدايا الرمزية بمناسبة الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم .

وأكد محافظ أسوان على أن الهدف من ذلك هو نشر أجواء الفرحة والسعادة والبهجة على وجوه الزائرين للحدائق من الأطفال وأسرهم ، وإضفاء طابع كرنفالى مميز داخل الحدائق بما يعكس الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة خلال هذه المناسبة ، لافتاً بأن هذه الجهود أسهمت فى رسم البسمة على وجوه الصغار ، وتعزيز الشعور بالمشاركة المجتمعية ، وسط إقبال كثيف من المواطنين والزائرين على مختلف المتنزهات والحدائق .

شم النسيم

وأشار المهندس عمرو لاشين بأن محافظة أسوان تواصل جهودها لتقديم خدمات ترفيهية متكاملة تضمن قضاء أوقات ممتعة وآمنة للأسر ، مع الحفاظ على المظهر الحضارى للحدائق العامة ، وساهم ذلك فى تحويل الحدائق إلى ساحات إحتفالية مفتوحة تجمع بين الترفية والتواصل المجتمعى فى مشهد يعكس روح التلاحم بين المواطنين .

وأضاف عمرو لاشين بأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لرفع درجة الإستعداد داخل الحدائق من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل ، وصيانة المرافق ، وتوفير عناصر الأمان والسلامة للمترددين ، ليتم تقديم تجربة متكاملة للزائرين ، والتعزيز من مكانة أسوان كوجهة سياحية وترفيهية متميزة.