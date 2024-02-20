عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد أحلام الجريتلي.. تعرف على أهم أعمالها واللحظات الأخيرة بحياتها

احلام الجريتلي
احلام الجريتلي

يحل اليوم  ذكرى ميلاد الفنانة أحلام الجريتلي ، والتي قدمت أعمالا مميزة.

ولدت أحلام الجريتلي في 20 فبراير عام 1948 بمحافظة القاهرة، هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي.

وتخرجت أحلام الجريتلي من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعلي الرغم من أصولها الشركسية، استطاعت التعبير عن ملامح السيدة المصرية.

قدمت الفنانة أحلام الجريتلي، عدد كبير من الأعمال الفنية، وعملت لمدة 33 عاما على مسرح الطليعة، وقدمت على خشبة المسرح القومي عددًا من العروض المسرحية، منها: «ماكبث، وبيت العوانس، وسجن النسا»، ثم عادت للطليعة مرة أخرى لتقدم «القاهرة 80 والعسل عسل والبصل بصل، والراجل اللي أكل وزة».

الأعمال الدرامية للفنانة أحلام الجريتلي

وقدمت الفنانة أحلام الجريتلي، العديد من الأعمال الدرامية من بينها، «حكايات المدندش، من أطلق الرصاص على هند علام، لحظات حرجة، السندريلا، راجل وست ستات، الأسطورة، يونس ولد فضة، اللعبة 2، مسلسل لؤلؤ، مسلسل الفتوة».

وكانت آخر أعمالها مسلسل «نسل الأغراب»، الذي عرض في رمضان 2021 بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.


واشتهرت الفنانة أحلام الجريتلي بصوتها المميز في دبلجة الرسوم المتحركة، وشخصيات مهمة بعالم أفلام ديزنى، ومن أشهر أدوارها، شخصية أزمة في فيلم «حياة الإمبراطور الجديدة»، ومدام راقية في فيلم «قطط ذوات»، والملكة في فيلم «حياة حشرة»، وكوكو هانم في فيلم «روبين هود»، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الأخرى، وتمكنت بواسطة تلك الأدوار من رسم الابتسامة بصوتها على وجوه أجيال من محبي تلك الأعمال حول العالم العربي.

أحلام الجريتلي ذكرى ميلاد الفنانة أحلام الجريتلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

موضوعات متعلقة

قلع الحجر .. ياسمين جمال تروج لأحدث أعمالها

عزيز مرقة يهدي تذاكر حفلته في القاهرة للجمهور بالشارع

عبد الله الرويشد يتعرض لازمة صحية ويضطر لتأجيل حفلته

أخبار الفن| انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء.. وإعلامية شهيرة تتعرض لسحر أسود

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد شوبير ضيف شرف مسلسل روجينا سر إلهي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

ترشيحاتنا

زيلينسكي: تأخير المساعدات العسكرية الغربية يجعل الوضع على خط المواجهة بأوكرانيا «أسوأ»

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

مفاجأة بـ نصف مليون جنيه.. تجار الذهب في ورطة

أكسيوس: بايدن يرسل مبعوثه للشرق الأوسط في مهمة إلى مصر وإسرائيل

الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيفاقم الوضع الكارثي لنحو 1.5 مليون لاجئ

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات سرقة غريبة في أحد شوارع لندن

65 لمسة في 90 دقيقة.. ماذا قدم عبدالله السعيد للزمالك أمام ناديه القديم؟

بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ