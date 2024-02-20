عام على إنشائها.. ماجدة موريس: قناة الوثائقية قدمت أعمالا في غاية الأهمية

أكدت الناقدة ماجدة موريس ، انها سعيدة بالجهد المبذول والخطوات التي حققتها قناة الوثائقية بعد مرور عام علي انطلاقها .

وقالت ماجدة موريس في تصريحات خاصة لصدي البلد، إن قناة الوثائقية قدمت اعمالا في غاية الأهمية وقد قدمت الدور الذي انشئت من اجله علي اكمل وجه، حيث انها وثقت احداث حرب أكتوبر بشكل مميز، خصوصا وان انطلاقها كان بالتزامن مع احتفال مصر بمرور 50 عاما علي انتصارات أكتوبر المجيدة .

وتابعت ماجدة موريس : القناة قدمت كم من الوثائق عن حرب اكتوبر وتفاصيلها وقياداتها، لم تكن ستقدم الا من خلال تلك الوسيلة، فقد اضافت لنا معلومات وتفاصيل جديدة، وجعلتنا نتعرف علي ابطال تلك الفترة .

واستكملت ماجدة موريس : قناة الوثائقية قدمت العديد من الاعمال الوثائقية في مختلف المجالات وفي مجال الفن هناك اعمال عن تاريخ المسرح المصري بشكل عام ، ومنها العمل الذي تحدث عن المسرح القومي من بداياته مرورا بكل فتراته وانجازاته، بالإضافة إلي قصص بعض الشخصيات التي نعتبرها اسطورية مثل عبد الله نادين، وفيلم عن مبدع الدراما الكبير اسامة أنور عكاشة.

واختتمت حديثها : اتمني ان تعرض بعض من اعمال تلك القناة علي بعض القنوات الأخرى، لان القطاع الكبير الذي يشاهد قناة الوثائقية من المهتمين بهذا النوع من الاعمال .