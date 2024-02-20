كنت بمد إيدي وأساعدهم.. أبو الليف يفتح النار على شعراء وملحنين

شن الفنان نادر أبو الليف عبر صفحته على فيسبوك، هجومًا على بعض الملحنين والشعراء.

وقال نادر أبو الليف: أتمني النظر في تاريخ نزول ألبوم سلف ودين وأسماء المؤلفين إللي كنت بتعاون معاهم وباخد منهم أغاني وكنت بساعدهم وبمد إيدي ليهم وبقدمهم للساحة الفنية وبظهرهم وبعرفهم للجمهور للأسف وحاليا بينكروا الجميل وبيقولوا إنهم كانوا شغالين مع مطربين هابطين وللأسف مع احترامي للي بيقول الكلام الفارغ ده .



لولايا أنا مدرب والناس إللي حضرتك كنت بتشتغل معاهم وإتعرفت علي ملحنين عن طرقهم مكانش حد عرفك ولا سمع عنك حتي في البوتاجازوكان زمانك بتألف جوا الحمام مع نفسك ولنفسك لكن إللي بيحترم بيحترم نفسه ولكن إن لم تستحِ فافعل ما شئت وكل واحد معدنه بينضح عليه وبيدل عليه وتربيته كمان بتبان للإن الجمهور المحترم بيفهم وبيعرف وبيحس ومش هقول غير الله وكيلي وهيجبلي حقي وحسبي الله ونعم الوكيل وربي قادر علي كل شيء وحقي رب العرش هيجيبه ليا قريب بأمرالله تعالي.



واستكمل أبو الليف: “حبيت بس أعرف السادة المتابعين وأوضح الصورة كامله واتمني النظر في صورة الالبوم والنظر في تاريخ نزوله ومعرفة ظهور المؤلف سنة كام وتعرفوا مين سبب وجوده في الساحة الفنيه بالمناسبة ده أنا (نادر انور) قبل ما تبقي شهرتي (أبوالليف) ده للعلم فقط لا غير ولكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام تحياتي".