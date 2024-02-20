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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل عرضها تليفزيونيا .. تعرف على أحداث الحلقة 19 من حدوتة منسية

صدى البلد

طرحت منصة watch it الحلقة 19 من مسلسل حدوتة منسية ، وذلك قبل عرضها علي شاشة التليفزيون ب 24 ساعة حيث شهدت الحلقة العديد من الاحداث . 
 

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث ومنها الكشف عن أن نوح “ محمود حجازي ” هو الابن الثاني لخيرت “ أحمد فهيم ” . 

 

كما شهدت الحلقة خلاف بين دهب “ عبير صبري ” وشقيقة زوجها “ ريم سامي ” بعد ان قامت الاخيرة بتولي ادارة مركز التجميل الخاص ، نظرا لتحقيقه ايرادات منخفضة . 

 

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أبطال مسلسل حدوتة منسية 

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم  دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.

حدوتة منسية طارق صبري عبير صبري محمد علي رزق مسلسل حدوتة منسية محمود حجازي

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