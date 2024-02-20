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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابنة فريد شوقي تكشف عن سرقة لوحة "عاش هنا" الخاصة بوالدها

صدى البلد

أعلنت عبير ابنة الفنان الراحل فريد شوقي عن سرقة لوحة “ عاش هنا ” التابعة لمبادرة وزارة الثقافة ، الخاصة بوالدها وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام . 

وقالت عبير فريد شوقي : كان في هنا لوحة نحاس مكتوب عليها هنا عاش الفنان فريد شوقي بصيت ملقتهاش فقلت يمكن وقعت بس من شكل مكان المسامير لأ، فاكتشفت إن مش إحنا بس ده فيه عصابة دخلت على اللوحات دي وسرقتها من كذا مكان لأنها نحاس.

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وتابعت عبير فريد شوقي : قبلها غطا البلاعات في الشارع والجنينة وقبلها محاولة سرقة التكييف حتى صندوق زبالة، فواضح إن العجوزة ملطشة أو شارعنا بالتحديد.. في منطقتنا حرامي غسيل.

وُلد فريد شوقي في 30 يوليو عام 1920، بحي السيدة زينب بالقاهرة، ونشأ في حي الحلمية الجديدة،  وتلقى دراسته الابتدائية في مدرسة الناصرية، ثم التحق بمدرسة الفنون التطبيقية وحصل منها على الدبلوم، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدايته في السينما

شارك فريد شوقي في أول عمل سينمائي عام 1946، بفيلم «ملاك الرحمة» مع الفنان يوسف وهبي، والفنانة أمينة رزق، ثم قدم فيلم «ملائكة في جهنم» عام 1947، إخراج حسن الإمام، وتوالت أعماله بعد ذلك في أفلام مثل: «قلبي دليلي» عام 1947، «اللعب بالنار» عام 1948، «القاتل عام 1948، «غزل البنات» عام 1949، وغيرهما من الأفلام التي أدى فيها أدوار صغيرة كلها تدور في إطار الشر.

الفنان فريد شوقي المعهد العالي للفنون المسرحية مبادرة وزارة الثقافة وزارة الثقافة الفنان يوسف وهبي

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