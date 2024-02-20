عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يعمل بالتربية والتعليم.. وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين

الفنان محمود ياسين
الفنان محمود ياسين

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة عمه، في منشور له منذ قليل عبر حسابه على فيسبوك، ولم يكشف عن موعد ومكان الجنازة والعزاء. 

 

وكتب عمرو محمود ياسين:" توفي إلي رحمة الله تعالي عمي الغالي الاستاذ محمد فؤاد ياسين وكيل وزراة التربية والتعليم و موجه اللغة الإنجليزية".

 

 

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن أحداث غزة خلقت لدينا حالة من الحزن الشديد، مشيرة إلى أن والدها الفنان محمود ياسين كان دائما من المدافعين عن القضية الفلسطينية وحقه في الاستقلال.

 

 

وقالت رانيا محمود ياسين، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مي البحيري"، إن والدي كان مؤمن بالقضية الفلسطينية، وكان يرفض  عرض أفلامه في إسرائيل، ووجه لهم الاتهامات بسرقة أفلامه.

 

 

وتابعت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن والدي كان على مدار مسيرته الفنية قدم الأدوار الوطنية والتي تهاجم الكيان الصهيوني.

محمود ياسين أحداث غزة الراحل محمود ياسين السيناريست عمرو محمود ياسين التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

موضوعات متعلقة

بعد البراءة.. نقابة المهن الموسيقية تكرم الفريق القانوني لـ مصطفى كامل

إسعاد يونس: تشرفت بحضوري أولى الليالي المصرية السعودية

7 مارس .. مسار إجبارى يحيى حفلًا بـ 6 أكتوبر

في ذكرى ميلاد جمال إسماعيل.. تعرف على أهم أعماله الفنية

في ذكرى ميلاد أحلام الجريتلي.. تعرف على أهم أعمالها واللحظات الأخيرة بحياتها

قلع الحجر .. ياسمين جمال تروج لأحدث أعمالها

عزيز مرقة يهدي تذاكر حفلته في القاهرة للجمهور بالشارع

عبد الله الرويشد يتعرض لازمة صحية ويضطر لتأجيل حفلته

ترشيحاتنا

سفير القاهرة في بيروت: لبنان مقبل على تحديات كثيرة

قبل شهر رمضان.. محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية بين غزة وإسرائيل

زيادة المعاشات إلى 1500 جنيه وتبكير صرف دفعة مايو.. مفاجأة سارة للأطباء

نتنياهو: لا يمكن تغيير أهداف الحرب على غزة تحت أي ضغط

أمريكا تحدد شرطا واحدا لإسرائيل لبدء عملية رفح

شهداء وجرحى بسبب قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

فيديو

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ