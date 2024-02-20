يعمل بالتربية والتعليم.. وفاة شقيق الفنان الراحل محمود ياسين

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة عمه، في منشور له منذ قليل عبر حسابه على فيسبوك، ولم يكشف عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتب عمرو محمود ياسين:" توفي إلي رحمة الله تعالي عمي الغالي الاستاذ محمد فؤاد ياسين وكيل وزراة التربية والتعليم و موجه اللغة الإنجليزية".

أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن أحداث غزة خلقت لدينا حالة من الحزن الشديد، مشيرة إلى أن والدها الفنان محمود ياسين كان دائما من المدافعين عن القضية الفلسطينية وحقه في الاستقلال.

وقالت رانيا محمود ياسين، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مي البحيري"، إن والدي كان مؤمن بالقضية الفلسطينية، وكان يرفض عرض أفلامه في إسرائيل، ووجه لهم الاتهامات بسرقة أفلامه.

وتابعت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن والدي كان على مدار مسيرته الفنية قدم الأدوار الوطنية والتي تهاجم الكيان الصهيوني.