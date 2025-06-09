قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشكل عشوائي.. حاكم كاليفورنيا: إدارة ترامب تمارس عمليات ترحيل جماعي
النقل تلاحق قانونيًا متورطًا في تخريب قطار روسي جديد
عضو مجلس الزمالك: جماهير النادي كلمة السر في التتويج بكأس مصر
رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
شرطة لوس أنجلوس تعلن حظر التجول في المدينة .. لهذا السبب
الاستخبارات الأمريكية تحذّر من دخول العالم إلى محرقة نووية
استعدادًا لكأس العالم.. السنغال تحقق فوزًا تاريخيًا على إنجلترا بنتيجة 3-1
الشارع الأمريكي يغلي.. تضاهرات حاشدة في نيويورك أمام محاكم الهجرة| اعرف السبب
شروط حدّدها القانون لإنشاء مصانع المستحضرات الصيدلية .. تعرف عليها
هيثم فاروق يكشف عن صفقة القرن الحقيقية بين الأهلي والزمالك
بفيديو تشويقي .. تركي آل الشيخ يروّج لإذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي
كأس العالم للأندية| ريبييرو: مجموعتنا صعبة.. وهدفنا بالمرحلة الأولى تخطي دور المجموعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيف تحصل على الفتاوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟.. وسائل سريعة

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محمد شحتة

أنشئ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في عام 2026 لمواجهة فوضى الفتاوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة واستقبال والرد على أسئلة واستفسارات المسلمين من داخل مصر وخارجها.

طلب فتوى من مركز الأزهر

ويهتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإجابة عن أسئلة المستفتين وحل مشكلاتهم المتعلقة بأمور الدين المرتبطة بحياتهم اليومية، عن طريق فريق عمل من أعضاء المركز، المتخصصين، من ذوي الكفاءات المتميزة؛ المدعومين بكبار الأستاذة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية :

للتواصل السريع مع مركز الأزهر العالمي للفتوى اضغط هنا

- التواصل الهاتفي: ويكون بالرد على التساؤلات الوردة على رقم(19906) من داخل مصر وخارجها، في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضايا الفكرية، والإجابة المباشرة عنها، مع إعداد ملخص للسؤال والجواب؛ ليكون كأرشيف يرجع إليه عند الحاجة.

- التواصل النصي: ويكون بالرد على التساؤلات النصية الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيق الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، والبث المباشر.

كيف تحصل على فتوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟

وللإجابة على هذا السؤال الذي يشغل بال كثير من المسلمين الذي يبحثون عن مكان لاستقبال أسئلتهم واستفساراتهم يمكن تلخيص الموضوع في بيانات التواصل الآتية:

ويمكن التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والحصول على خدماته عبر:
▪️صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك (https://www.facebook.com/fatwacenter)
▪️الموقع الإلكتروني: (http://www.azhar.eg/fatwacenter)
▪️حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على منصة X:
https://twitter.com/fatwacenter?t=SzyrlChwBO-yMw0jF0sOtA...
▪️حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تيك توك: https://www.tiktok.com/@fatwacenter?_t=8mA1vicTGKs&_r=1
▪️حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على انستجرام:
https://instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=
▪️قناة اليوتيوب:
https://youtube.com/c/fatwacenter
▪️قناة التلجرام:
https://t.me/fatwacenter
▪️قناة الوتساب
https://whatsapp.com/channel/0029VaceNbmGzzKZWQodxw3z

▪️تطبيق الفتاوى الخاص بالمركز:

www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest).

▪️رابط تسجيل وحدة لم الشمل:

https://www.azhar.eg/.../%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4...

▪️رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج:
https://www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2

ويمكن إرسال الأسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة، ومن خارج مصر عبر الرقم الدولي: 0020225973500

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية طلب فتوى من مركز الأزهر طلب فتوى كيف تحصل على فتوى كيف تحصل على فتوى من مركز الأزهر العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

بيان ايكيا وحماية المستهلك

إيكيا تستدعي عصارة الثوم IKEA 365+ VÄRDEFULL سوداء اللون

الدكتور محمد عبد الحليم

وفاة أستاذ بجامعة الأزهر في خلافات عائلية بأسلحة نارية بأسيوط

تامر حسني وأسرته

أثار قلق جمهوره.. تامر حسني يكشف تفاصيل أزمة صحية يمر بها نجله

الدكتور محمد عبد الحليم

مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات

نتيجة صفوف النقل محافظة القاهرة

ادفع أولاً| ظهور نتيجة صفوف النقل بالقاهرة "بفلوس" على بوابة التعليم الأساسي

موعد زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2025

شوف هتقبض كام .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

زيزو

إهداء متعمد.. مرتضى منصور يكشف مفاجأة عن انتقال زيزو لـ الأهلي

ترشيحاتنا

هدى زاهر

بعد تعرضه لوعكة صحية.. هدى زاهر تدعو لنجل تامر حسني

مايا نصري

بعد غياب 10 سنوات.. مايا نصري تُحيي أولى حفلاتها بالسعودية في هذا الموعد

أمير المصري يهنئ أمينة خليل بعد زواجها في مصر

أمير المصري يهنئ أمينة خليل بعد زواجها في مصر

بالصور

من غير تأنيب ضمير.. خطوات تساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي مرة أخرى

خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى
خطوات سهلة لخسارة الوزن بعد عيد الأضحى

كوب واحد يوميًا من عصير الرمان .. هل يحمي قلبك من الأمراض؟

فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا
فوائد شرب كوب من عصير الرمان يوميا

تنبيه عاجل لمرضى السكري.. الأحذية الضيقة قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في القدمين

مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة
مخاطر إرتداء مرضى السكري أحذية ضيقة

بعد عيد الأضحى.. مشروبات طبيعية تسرّع الحرق وتخلصك من الدهون المتراكمة

مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى
مشروبات تساعد على خسارة الوزن بعد عيد الأضحى

فيديو

أسر ياسين

لقطة عفوية | شاهد مفاجأة أسر ياسين لأمينة خليل في يوم زواجها

عريس بمتلازمه دوان

عريس بمتلازمة داون وعروس تبكي.. فيديو زفاف يقسم رواد السوشيال بين مؤيد ومعارض

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل.. موجة حارة تضرب مصر حتى هذا الموعد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الجوع والدم

المزيد