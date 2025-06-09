كيف تحصل على الفتاوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟.. وسائل سريعة

أنشئ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في عام 2026 لمواجهة فوضى الفتاوى وتصحيح المفاهيم المغلوطة واستقبال والرد على أسئلة واستفسارات المسلمين من داخل مصر وخارجها.

طلب فتوى من مركز الأزهر

ويهتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالإجابة عن أسئلة المستفتين وحل مشكلاتهم المتعلقة بأمور الدين المرتبطة بحياتهم اليومية، عن طريق فريق عمل من أعضاء المركز، المتخصصين، من ذوي الكفاءات المتميزة؛ المدعومين بكبار الأستاذة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية :

للتواصل السريع مع مركز الأزهر العالمي للفتوى اضغط هنا

- التواصل الهاتفي: ويكون بالرد على التساؤلات الوردة على رقم(19906) من داخل مصر وخارجها، في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضايا الفكرية، والإجابة المباشرة عنها، مع إعداد ملخص للسؤال والجواب؛ ليكون كأرشيف يرجع إليه عند الحاجة.

- التواصل النصي: ويكون بالرد على التساؤلات النصية الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتطبيق الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، والبث المباشر.

كيف تحصل على فتوى من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؟

وللإجابة على هذا السؤال الذي يشغل بال كثير من المسلمين الذي يبحثون عن مكان لاستقبال أسئلتهم واستفساراتهم يمكن تلخيص الموضوع في بيانات التواصل الآتية:

ويمكن التواصل مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية والحصول على خدماته عبر:

▪️صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك (https://www.facebook.com/fatwacenter)

▪️الموقع الإلكتروني: (http://www.azhar.eg/fatwacenter)

▪️حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على منصة X:

https://twitter.com/fatwacenter?t=SzyrlChwBO-yMw0jF0sOtA...

▪️حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تيك توك: https://www.tiktok.com/@fatwacenter?_t=8mA1vicTGKs&_r=1

▪️حساب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على انستجرام:

https://instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=

▪️قناة اليوتيوب:

https://youtube.com/c/fatwacenter

▪️قناة التلجرام:

https://t.me/fatwacenter

▪️قناة الوتساب

https://whatsapp.com/channel/0029VaceNbmGzzKZWQodxw3z

▪️تطبيق الفتاوى الخاص بالمركز:

www.azhar.eg/fatwacenter/fatwarequest).

▪️رابط تسجيل وحدة لم الشمل:

https://www.azhar.eg/.../%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4...

▪️رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج:

https://www.azhar.eg/fatwacenter/التوعية-الأسرية-والمجتمعية?fid=2

ويمكن إرسال الأسئلة والاستفسارات على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة، ومن خارج مصر عبر الرقم الدولي: 0020225973500