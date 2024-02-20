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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

صدى البلد

استقبلت المخرجة ساندرا نشأت واجب العزاء في والدتها مساء اليوم، بحضور إلهام شاهين، ريهام عبد الغفور والإعلامي محمود سعد، ماجد الكدواني وغيرهم. 

 

 

نعت نقابة المهن السينمائية والدة المخرجة ساندرا نشات، وذلك عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك . 

 

وقالت نقابة المهن السينمائية في بيان : ينعى مجلس نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الزميلة  المخرجة ساندرا نشأت  في وفاة السيدة والدتها ، وتقدم النقابة خالص العزاء للاسرة فى  مصابهم الأليم داعين المولي سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته.

 

 

 

كانت انطوانيت توفيق نصري دحدوح والدة المخرجة ساندرا نشأت، قد رحلت عن عالمنا، أمس بعد صراع طويل مع المرض، وكانت محتجزة داخل إحدى المستشفيات الكبرى في محافظة القاهرة، وتدهورت حالتها الصحية، ومكثت داخل العناية المركزة خلال الأيام الأخيرة.

 

وأعلن خبر الوفاة  المنتج الفني هاني عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: “انتقلت إلى الأمجاد السماوية السيدة انطوانيت توفيق نصري دحدوح الشهيرة بتونا، والدة المخرجة ساندرا نشأت”.

ساندرا نشأت الاعلامي محمود سعد العناية المركزة المخرجة ساندرا نشأت المخرج مسعد فودة

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