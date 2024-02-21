العرض الأول لفيلم "صابرة" بنادي سينما المرأة

واصل نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروضه بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

واقيم خلال الفعاليات العرض الاول لفيلم "صابرة" للمخرج فؤاد الشربيني والذي تدور أحداثه حول وجود الضرر وعدم الأمان من مصدر الامان، وذلك من خلال التركيز على شخصية صابرة بنت فى سن العشرينات و تعيش مع والدتها وزوج والدها صالح وتتطور الأحداث.

كما تم عرض فيلمي "في المرأة وجه آخر" و "في هذا الركن الصغير" للمخرج هشام علي عبدالخالق.

وعقب عرض الافلام أقيمت ندوة بعنوان " تأثير السوشيال ميديا وأثرها على المجتمع" ادارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على وتم خلالها مناقشة الافلام مع الجمهور .

يذكر أن نادي سينما المرأة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.