الاثنين.. بسام رجب في ضيافة عمرو الليثي

يحل الفنان بسام رجب ضيفًا على برنامج «واحد من الناس»، من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، يوم الاثنين المقبل، على قناة «الحياة».

«للعدالة وجه آخر»

وكان آخر أعمال الفنان بسام رجب مسلسل «للعدالة وجه آخر»، الذي عُرض على إحدى المنصات، وجسّد من خلاله دور رجل أعمال.

وحمل المسلسل طابعًا من الغموض والإثارة، حيث يدور حول صراعات إنسانية وأسئلة معقدة تتعلق بالحقيقة والعدالة، كما يتناول الثمن الذي قد يدفعه الإنسان عندما تتداخل مشاعره الشخصية مع مبادئه وقناعاته.

مسلسل «للعدالة وجه آخر»

مسلسل «للعدالة وجه آخر» مكوّن من 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال، الذي يجسد دور مذيع تلفزيوني، وأروى جودة، التي تظهر في دور زوجته، ومحمد علاء «جامايكا»، الذي يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد من الفنانين وضيوف الشرف.



