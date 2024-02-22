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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المؤتمر الثامن في العلوم الطبية يكرم رئيس جامعة طيبة التكنولوجية

صدى البلد

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور عادل زين، رئيس الجامعة، في فعاليات المؤتمر الثامن فى العلوم الطبية بالأقصر، بحضور الدكتورة ميرال عبدالوهاب، المدرس ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، ممثلة للجامعة ونائبة عن الأستاذ الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، وكوكبة من أساتذة الجامعات والهيئات البحثية المختلفة.

 

ووجهت الدكتورة دعاء غريب، رئيس المؤتمر، الشكر للدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، لرعايته المؤتمر، وما قدمه من مساعدات فى تنظيم المؤتمر، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون بين المؤتمر والجامعة في خدمة المجتمع الأقصري.


كما شاركت د. ميرال بمحاضرة عن الطرق المختلفة للهيستوباثولوجي، وهو جزء لا غنى عنه فى أى تجربة تتضمن استخدام مواد مضافة جديدة للأغذية لفحص سميتها، تماشيا مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، الصحة والرفاهة.

وفي الختام أهدى المؤتمر درع تكريم للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، تقديرا لجهوده المتميزة في إنجاح فعاليات المؤتمر، تسلمته الدكتورة ميرال عبدالوهاب، نيابة عنه.

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