أسألكم الدعاء .. نهال عنبر تنعى الدكتور هانى الناظر

نعت الفنانة نهال عنبر الدكتور هانى الناظر عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وكتبت :" إن لله وانا اليه راجعون " وفاة الدكتور " هاني الناظر “ بعد صراع مع مرض السرطان وصلاة الجنازه بعد العصر ف المجمع الإسلامي بالشيخ زايد أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

أثار خبر وفاة دكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ أمراض الجلدية، حالة من الصدمة بين نشطاء السوشيال ميديا ومحبيه من الشخصيات العامة والمواطنين البسطاء.

موعد ومكان الجنازة

أعلن الدكتور محمد نجل الدكتور هانى الناظر، وفة والده منذ دقائق فى منشور على الفيسبوك، قائلا" انا لله وإنا إليه راجعون ، توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".

صدمة وفاة دكتور هانى الناظر

وتفاعل المتابعون ورواد السوشيال ميديا من مصر والعالم العربي بشكل سريع مع خبر وفاة الدكتور محمد هانى الناظر وسادت حالة من الحزن على الطبيب الشهير.