تعرض الفنانة عفاف شعيب لحادث سير في محارب

ظهر في البرومو الرسمي لمسلسل الذى نشرته الصفحة الرسمية للشركة المتحدة عبر فيس بوك، تعرض الفنانة عفاف شعيب لحادث سير ضمن أحداث المسلسل، لينتقل البرومو للقطة أخرى ضمن المشاهد المنتظر طرحها.

طرح الفنان حسن الرداد البوسترات الفردية لمسلسل “محارب” ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

وكتب حسن الرداد ، معلقًا: مسلسل محارب ، رمضان ٢٠٢٤ ، على قنوات المتحدة، تأليف: محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل إنتاج: احمد السبكى.

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محام، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محام ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.