هشام ماجد يطرح برومو جديد لمسلسل "أشغال شقة"

طرح الفنان هشام ماجد برومو جديد لمسلسل" أشغال شقة" والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

وكتب هشام ماجد عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" برمو جديد لمسلسل أشغال شقة رمضان 2024.



ويتعاون الفنان هشام ماجد مع الفنانة أسماء جلال لأول مرة في بطولة مسلسل "أشغال شقة"، الذي من المقرر عرضه فيرمضان 2024.

المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب،ويعد التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.



ويواصل فريق العمل استكمال التصوير، بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني، وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيهابمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس "أشغال شقة"، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهمايؤديان بعض الحركات الطريفة.





مسلسل أشغال شقة

تدور أحداث المسلسل حول قصة طبيب شرعي، يتزوج من إحدى المذيعات، ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، الأمر الذييضعه في العديد من الأزمات خاصًة مع أصدقاء زوجته، وتتوالى وتتنوع القصص الداخلية في إطار الحلقات الثلاثين.