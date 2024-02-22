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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني ينتهي من طرح ألبوم "هرمون السعادة"

صدى البلد

انتهى الفنان تامر حسنى، من طرح ألبومه “هرمون السعادة” عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، "دلوقتى بعد إنتهاء اصدار البوم “هرمون السعادة ”تقدروا تسمعوه كاملًا على جميع منصات الاستماع واليوتيوب ".

وعلق الفنان تامر حسني على تصريحات ترك آل الشيخ بتحقيق فيلم بحبك عام 2022 مليار جنيه فى المملكة العربية السعودية.

وكتب تامر حسني على صفحته الرسمية "خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، نصرتني يابو ناصر

وأضاف “بعيداً طبعاً عن ان الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر ان المنتج او الابطال بياخدوا الرقم ده، لأده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله و الفنان له اجر ثابت”.

وتابع "المهم، الكثير كان بيشكك، في ايراداتي و كتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل لمجرد انه تأليفي و إخراجي و موسيقتيالتصويريه، كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهه المختصه عنرقمه القياسي، تيجي بقى من ابو ناصر نفسه امام العالم كله، ليثبت ان كان كلامي صح و اني مش بقول غير الحق ولامضطر اقول غير الحق".

الفنان تامر حسني المستشار تركي آل الشيخ مستشار تركي آل الشيخ أخبار حفلات تامر حسني

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