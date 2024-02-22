تكريم جيمس وسلوي محمد علي ومهدي فليفل بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

أقيم بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني .

وذلك للإعلان عن تفاصيل الدورة ال25 والتي ستقام في الفترة من 28 فبراير وحتي 5 مارس 2024 بحضور الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما والناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المهرجان ورامي المتولي المدير الفني للمهرجان في حضور ممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية .

حيث بدأ المؤتمر بكلمة للدكتور خالد عبدالجليل والذي أكد من خلالها علي أهمية هذه الدورة ووصفها بالاستثنائية حيث توافق هذه الدورة الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة ومرور 25 عام علي اقامته ووعد بدورة تليق بإسم المهرجان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما .



من جانبه رحب الدكتور حسين بكر بالإعلاميين والصحفيين والسينمائيين الموجودين في المؤتمر

وقال في كلمته : سعيد لوجودي بينكم اليوم ولحظي السعيد أن أكون رئيسا للمركز القومي للسينما تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية العريق وأوكد لحضراتكم انكم في إنتظار برنامج ضخم مليء بالأفلام المختارة بعناية شديدة وفعاليات شيقة ظل يعمل عليها رئيس المهرجان الناقد الكبير عصام زكريا الذي قام بإعدادها علي مدار أشهر طويلة .



ووجه بكر الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني علي دعمها للمهرجان وللدكتور خالد عبدالجليل لسعيه دائما لتذليل كافة العقبات وكل من ساهم في الدعم لإقامة هذه الدورة .

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

من جانبه أعلن الناقد عصان زكريا عن تفاصيل الدورة ال25 لمهرجان الإسماعيلية والتي يشارك بها 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما .

وأعلن زكريا عن أسماء المكرمين خلال الدورة ال25 لمهرجان الإسماعيلية قائلا : هناك تكريم دولي وعربي ومصري حيث يكرم المهرجان كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الفلسطيني مهدي فليفل والفنانة المصرية سلوي محمد علي .

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي .



معروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة ال25 الناقد عصام زكريا .



ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.