دنيا سمير غانم تبدأ تصوير دودي جارد

تبدأ الفنانة دنيا سمير غانم تصوير فيلمها الجديد "دودي جارد"، يوم الأربعاء المقبل.

الفيلم يشارك في بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من الفنان محمد ممدوح والفنان بيومى فؤاد، ومن تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج محمد أحمد السبكى وتدور الأحداث فى إطار كوميدي.



وعلى جانب آخر وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة خاصة إلى متابعيها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الستوري.

وكتبت دنيا سمير غانم: "رضاك الداخلي عن نفسك وما تملكه يؤمن لك عزلا قويا عن ما لدى الآخرين وحتى نظراتهم تجاهك.. الرضا صمام أمان قوي جدا".

وفاجأت الفنانة إيمي سمير غانم، شقيقتها دنيا في المملكة العربية السعودية، بحضورها لمشاهدة مسرحيتها الجديدة “آنستونا”.

ونشرت إيمي فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” قائلة: "قبل ذلك فاجأت أبي وحضرت له عرضا فنيا في السعودية، والعام الماضي فاجأت حسن زوجي، واليوم فاجأت دنيا".