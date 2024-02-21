عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فيفي عبده ترد على توقع ليلى عبد اللطيف بوفاتها

فيفي عبدة
فيفي عبدة

توقعت العرافة ليلى عبداللطيف موعد وفاة الفنانة فيفي عبدة، وهو ماأثار جدلا كبيرا.

وعلقت فيفي عبده خلال حلولها ضيفة على الإعلامي اللبناني محمد قيس، عن توقعات «ليلى عبداللطيف» لها؛ وقالت:" فيفي عاشقة للحياة وتريد أن تعيش المزيد، زيدد من سن رحيلي، لترد عليها الأخيرة مازحة بأنها ستجعله في الـ90.

وتعرضت الفنانة فيفي عبده لهجوم من متابعيها بعد تصريحاتها المسيئة عن محمد عبده، مما عرض  الفيديو للحذف.

هتموتي في الـ80.. ليلى عبداللطيف تثير الجدل بتنبؤ صادم لـ فيفي عبده

إطلالة محتشمة.. فيفي عبده تلفت الأنظار في أحدث ظهور


وكتبت فيفي عبده عبر حسابها بموقع انستجرام: أولا فنان العرب الكبير محمد عبده من الناس اللي بحبهم وبحترمهم جدا ولو نشرت فيديو لأغنية عاجبتني لـ شيرين عبد الوهاب فـ أكيد أنا مقرأتش الكلام المكتوب عليها وأنا عملت لها شير من التيك توك لمجرد أن الأغنية عجبتني فقط لا غير.


وأضافت فيفي عبده: لو كنت قرأت الكلام مكنتش نزلتها ولما بنتي شافت الاستوري شالتها فورا ودا عيب إني مكملتش دراستي ومقرتش الكلام، الله يخرب بيت اللي كتبها وطبعا أنا بكن كل الحب والتقدير للفنان الكبير محمد عبده.

الفنانة فيفي عبده توقعات ليلى عبداللطيف شيرين عبد الوهاب عبد اللطيف ليلى عبد اللطيف ليلى عبداللطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

موضوعات متعلقة

رامي جمال وهارموني.. تفاصيل حفل الصوت والضوء بالأهرامات| غدا

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

تعرف على تفاصيل مسابقات الدورة الجديدة من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

بالأسود.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة

رمضان 2024 | أحمد السقا ينشر بوسترات جديدة لمسلسل "العتاولة"

العرض الأول لفيلم "صابرة" بنادي سينما المرأة

هاني فرحات: ليال سعودية مصرية تخلق تكاملا وتعاونا بين البلدين

نشرة الفن| وفاة شقيق محمود ياسين.. والنجوم يحضرون عزاء والدة ساندرا نشأت

ترشيحاتنا

29 أم 30 يومًا.. عدد أيام رمضان 2024 وأطول ساعات الصيام

استدعاء ألفيس من محبسه لسماع الحكم عليه في قضية الاغتصاب

6 قرارات حاسمة | اجتماع ناري في اتحاد الكرة

صدمة في إعلان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان

كتل هوائية صحراوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

أوضحت حجم الانتهاكات.. جيهان مديح: مصر ترفع صوت فلسطين في محكمة العدل الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

داخل الطائرة.. إيمان العاصي تثير الجدل بأحدث ظهور على انستجرام| شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. صور سيرين عبد النور تثير الجدل| شاهد

فيديو

جدعنتي تخليني مقولش عملتي إيه| هبة حسن توجّه رسالة مثيرة لـ ريم البارودي

لوحات تراثية.. ابنة فريد شوقي تروي تفاصيل تعرض منزل والدها للسرقة

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ