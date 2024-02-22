نقابة المهن الموسيقية تنعى الدكتور هاني الناظر

نعى مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ، الطبيب هاني الناظر الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأشارت النقابة فى بيان رسمى أن البشرية فقدت رجلا رسخ لأجمل معاني الإنسانية ومبادئ الأمانة والشرف عبر ممارسة مهنته كطبيب لم يتأخر يوما عن تلبية أى نداء.

ويتقدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بخالص العزاء لأسرة الطبيب الراحل آملا أن يلهمهم المولى الصبر والسلوان.

أثار خبر وفاة دكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ أمراض الجلدية، حالة من الصدمة بين نشطاء السوشيال ميديا ومحبيه من الشخصيات العامة والمواطنين البسطاء.

موعد ومكان الجنازة

أعلن الدكتور محمد نجل الدكتور هانى الناظر، وفاة والده منذ دقائق فى منشور على الفيسبوك، قائلا" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء".

صدمة وفاة دكتور هانى الناظر

وتفاعل المتابعون ورواد السوشيال ميديا من مصر والعالم العربي بشكل سريع مع خبر وفاة الدكتور محمد هانى الناظر وسادت حالة من الحزن على الطبيب الشهير.