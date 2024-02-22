28 فبراير.. حفل لـ هشام خرما بمسرح الجمهورية

يستعد المؤلف الموسيقى هشام خرما لتقديم أولى حفلاته الموسيقية في 2024 بالقاهرة، وسينطلق الحفل في مسرح الجمهورية وذلك يوم الأربعاء 28 فبراير في تمام الساعة 8 مساءً.

شارك المؤلف الموسيقي هشام خرما في افتتاحية كأس العالم للجمباز، الذي أقيم اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وعزف خرما الموسيقى الخاصة بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، في حضور رئيس الاتحاد المصري للجمباز الدكتور إيهاب أمين، وستعزف موسيقى هشام خرما أيضًا أثناء تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف.

وتنظم مصر بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

خرما بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010، وعمل كمخرج إبداعي في مجال الإعلانات على جانب قيامه بالتأليف والتوزيع الموسيقي، وله العديد من المقطوعات الشهيرة إلى جانب الموسيقى التصويرية لمسلسل "سوتس بالعربي".