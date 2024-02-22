عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

28 فبراير.. حفل لـ هشام خرما بمسرح الجمهورية

هشام خرما
هشام خرما

يستعد المؤلف الموسيقى هشام خرما لتقديم أولى حفلاته الموسيقية في 2024 بالقاهرة، وسينطلق الحفل  في مسرح الجمهورية وذلك يوم الأربعاء 28 فبراير في تمام الساعة 8 مساءً.

شارك المؤلف الموسيقي هشام خرما في افتتاحية كأس العالم للجمباز، الذي أقيم اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وعزف خرما الموسيقى الخاصة  بالعرض الافتتاحي مع الأوركسترا الخاصة به وعرض راقص ضم 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، في حضور رئيس الاتحاد المصري للجمباز الدكتور إيهاب أمين، وستعزف موسيقى هشام خرما أيضًا أثناء تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف.

وتنظم مصر بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

خرما بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010، وعمل كمخرج إبداعي في مجال الإعلانات على جانب قيامه بالتأليف والتوزيع الموسيقي، وله العديد من المقطوعات الشهيرة إلى جانب الموسيقى التصويرية لمسلسل "سوتس بالعربي".

المؤلف الموسيقي هشام خرما هشام خرما مسرح الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

مليون دولار ويبقى في الأهلي .. صفقة نارية محتملة بالمارد الأحمر

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم تبدأ تصوير دودي جارد

أسألكم الدعاء .. نهال عنبر تنعى الدكتور هانى الناظر

هشام ماجد يطرح برومو جديد لمسلسل "أشغال شقة"

تامر حسني ينتهي من طرح ألبوم "هرمون السعادة"

تكريم جيمس وسلوي محمد علي ومهدي فليفل بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

هلا رشدي تحيى حفلًا غنائيا بساقية الصاوى السبت المقبل

تعرض الفنانة عفاف شعيب لحادث سير في محارب

بعد جلسة الصبح في المحكمة .. أول تعليق من محمد رمضان

ترشيحاتنا

4 غارات.. العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف غرب الحديدة اليمنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بشكل كامل.. انسحاب قوات الاحتلال من مجمع ناصر الطبي

الملا: نستهدف 7.5 مليار دولار استثمارات أجنبية بقطاعي البترول والغاز العام المالي المقبل

مقتطفات من نصائح الراحل هاني الناظر.. إزاي تعيش مرتاح البال في هذا الزمان

لبنان.. مقـ تل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان الجنوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ