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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب صلاة الجمعة..

توافد المئات على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين ببورسعيد

تجديد مهندسي بورسعيد
تجديد مهندسي بورسعيد

توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، اليوم الجمعة، على لجان الانتخابات بمقر النقابة بشارع عرابي بـ محافظة بورسعيد، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، و المهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات.


وأعلن رئيس اللجنة المهندس أحمد عبد الواحد عن أعداد الناخبين حتى الآن، الي 400 مهندس ومهندسة، ويشهد مقر النقابة توافد كبير بالمقارنة بالسنوات السابقة، مشيداً بأن هذا التوافد إيمانا من مهندسي بورسعيد بحقهم فى إختيار من يمثلهم، وثقة فى نزاهة العملية الانتخابية.


وتهيمن على الانتخابات الهيئة القضائية المكلفة من قبل الهيئة العامة للنيابة الإدارية، وتشرف على 5 لجان داخل مقر النقابة، برئاسه المستشار إسماعيل حواس رئيس اللجنه العامة، وكلا من المستشار محمد مدحت، والمستشار أشرف بدر، والمستشار محمد نور الدين، والمستشار محمد حجازي، والمستشار احمد جندي.

 

وأوضح رئيس اللجنة، ان التنافس على 7 مقاعد، مقعدين لشعبه الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبه الهندسة الميكانيكة، 3 مقاعد لشعبه هندسه مدني، من إجمالي 19 مرشح بمحافظة بورسعيد، 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، 7 مهندس ميكانيكا، من إجمالي 11500 من أعضاء الجمعية العمومية ببورسعيد.

 

كما أعلنت لجنة الانتخابات بالنقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، قوائم المرشحين للانتخاب، حيث يتنافس كلاً من المهندس خالد عرفه علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط، والمهندس مينا مجدي راغب والمهندسه هبه محمد السيد عبده حموده، ويبلغ عددهم 4 مرشحين على مقعد شعبة كهرباء.

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ويتنافس كلا من المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا ابراهيم الدسوقي الغندور، والمهندس طه عمر علي عبد الله والمهندسه سحر محمد السيد عبد الرحمن والمهندسه ميرنا محمد ابراهيم فرج والمهندس محمد محمد محسن عياد،  ويبلغ عددهم 7 مرشحين على مقعد شعبة ميكانيكا.


ويتنافس 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدنى كلا من، المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، والمهندس محمد هشام مصطفى احمد، والمهندس عبد القادر احمد البدري.

تجديد مهندسي بورسعيد النصفي

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وكانت قد أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على مستوى محافظات الجمهورية، قوائم المرشحين للانتخابات، والتى تضمنت 1008 مرشحين، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، فيما ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.

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