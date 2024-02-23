استعدادا لشهر رمضان.. توفير اللحوم من مشروع تربية الماشية في 5 منافذ

استقبل محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد الدكتور فؤاد حسين البدويهى مدير مشروع تربية الماشية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المعظم .

تناول الحديث بين الجانبين سبل الاستعداد لشهر رمضان المعظم بين مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد ومشروع تربية الماشية وكذا أهمية المشروع لدى محافظة بورسعيد، حيث انها من المشاريع الرائدة فى الإنتاج الحيوانى والأمن الغذائي و التى تساهم فى توازن الأسعار، مضيفا أن هناك إقبال شديد من المواطنين على شراء اللحوم لجودتها وسعرها التنافسى الذى يُعد أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأطلع الدكتور فؤاد البدويهى وكيل وزارة التموين ببورسعيد على المشروع الذي يغطى احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة من اللحوم الحمراء فى إطار الخطة الموضوعة بتكليف من محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، التى تهدف لتلبية احتياجات الجزارين وتجار المواشى ببورسعيد والمحافظات المجاورة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق وتغطية احتياجات المنافذ التابعة للمشروع بإجمالي 5 منافذ بمدينتى بورسعيد ببورفؤاد.