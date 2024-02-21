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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز الخدمات التكنولوجي ببورسعيد يستقبل 4241 طلبا خلال شهر يناير الماضي

بالأرقام.. تكنولوجي
بالأرقام.. تكنولوجي مناخ بورسعيد يستقبل ٤٢٤١ طلب

إستقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى محافظة بورسعيد  منذ مطلع شهر  يناير الماضي ٤٢٤١ طلبا من  أهالي الحي ،جميعها ضمن ٦٢ خدمة إلكترونية يقدمها المركز  .

ومن جانبه أعلن المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ فى بورسعيد أن المركز إستقبل حوالي ٤٥٠٠ مواطن خلال شهر يناير الماضي ، مؤكداً علي إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة ٩٨% تقريباً ؛ حيث بلغت ٤١٤٠ طلب وجاري الإنتهاء من ١٠١ متبقية يتوقف تنفيذها علي إستكمال أوراق من طالب الخدمة.

بالأرقام.. تكنولوجي مناخ بورسعيد يستقبل ٤٢٤١ طلب خلال شهر يناير ٢٠٢٤

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وكانت  محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد طورت المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن ٨ مراكز أخري لخدمة المواطنين أتاحت ٦٢ خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها ، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

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ويذكر أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ فى بورسعيد يقوم بتقديم الخدمات المميكنة لأهالي الحي ؛حيث يمتلك ١٠ شبابيك بمساحة ٧٥ م٢ مما يتيح إستيعاب ٢٤ فرد في نفس الوقت ، ويقوم بتقديم ٦٢ خدمة الآن مما يضمن توفير الخدمات بكل راحة  وسهولة وسرعة.

وما يميز منظومة التحول الرقمي التي يرتكز عليها العمل بالمركز هو التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات "كهرباء، غاز، وغيرهما"، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن.

و تتمثل الخدمات التي يقدمها المركز للمواطن في مجال التنظيم والمباني (٢٥)خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة ، وبمجال الإشغالات (٤) خدمات منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب إستراداد إشغالات ، فضلا عن (٧ ) خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إداري لشخصي .

كما تتضمن (١٤ )خدمة المقدمة للمواطنين وبمجال الإيرادات ومنها طلبات للشكاوي والمصالح وسحب ملفات وإرفاق مستندات و سداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات واقساط وغيرها، إضافة إلي( ٦) خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات ، فضلا عن( ٦) خدمات إتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وإنضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

ويعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمناخ بورسعيد  أحد وسائل الحوكمة الإلكترونية ؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة  دون  لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

ويهدف المركز إلي ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز .

وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة  في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة ، وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى .      

ويعد العائد من الخدمة الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الادارات  فى اداء اعمالها من خلال الشبكة المحلية  .

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