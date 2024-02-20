الأرز 25 والسكر 27 جنيها.. توافد الآلاف على معرض أهلا رمضان ببورسعيد|صور

شهد معرض "أهلا رمضان" في محافظة بورسعيد، توافد آلاف المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بثاني أيام المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالبازار الجديد، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية خلال الشهر المبارك بكميات تلبي احتياجاتهم وجودة عالية وأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق.

وشهدت أسعار السلع بثاني أيام المعرض انخفاضا ملحوظا أشاد به زوار المعرض حيث بلغ سعر كيلو الأرز 25 جنيه، والسكر 27 جنيه، وزجاجة زيت لتر 70 جنيه، كيس مكرونة 9.5 جنيه، علبة جبنة 7 جنيهات، علبة صلصة 300 جرام 14 جنيه، كيس دقيق كيلو 31.5 جنيه، صدور دجاج 450 جرام 57 جنيه، كيلو بلح يبدأ من 15 جنيه.

ومن جانبه، شدد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، على أعضاء غرفة العمليات التي شكلتها الغرفة داخل معرض "أهلا رمضان" بالمرور بشكل مكثف على مدار اليوم على كافة الأقسام، لمتابعة الالتزام بالتخفيضات على أسعار السلع وجودتها وتوافرها بكميات كافية، والاستفسار من المواطنين عن أرائهم ومقترحاتهم، والحل الفوري لأي مشاكل قد تواجههم.

الأرز و الزيت بدعم كامل داخل معرض أهلا رمضان فى بورسعيد 1000264315 1000264326 1000264291 1000264309 1000264294 1000264297 1000264320 1000264300

كما وجه رئيس الغرفة بالتيسير على كبار السن والمرضى ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من أقسام المعرض المختلفة.

ويُقام معرض "أهلا رمضان" على مساحة أكبر من 2000 متر مربع ويضم أكثر من 30 قسما للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، بجانب مشاركة جميع المحلات المتواجدة في البازار بطرح تخفيضات وعروض يومية.



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، قد افتتحا مساء أمس، معرض "أهلا رمضان" الذي تقيمه الغرفة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة والآلاف من أبناء بورسعيد.