عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأرز 25 والسكر 27 جنيها.. توافد الآلاف على معرض أهلا رمضان ببورسعيد|صور

الأرز و الزيت بدعم
الأرز و الزيت بدعم كامل داخل معرض أهلا رمضان فى بورسعيد

شهد معرض "أهلا رمضان" في محافظة بورسعيد، توافد آلاف المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بثاني أيام المعرض الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد بالبازار الجديد، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية خلال الشهر المبارك بكميات تلبي احتياجاتهم وجودة عالية وأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق.

 

وشهدت أسعار السلع بثاني أيام المعرض انخفاضا ملحوظا أشاد به زوار المعرض حيث بلغ سعر كيلو الأرز 25 جنيه، والسكر 27 جنيه، وزجاجة زيت لتر 70 جنيه، كيس مكرونة 9.5 جنيه، علبة جبنة 7 جنيهات، علبة صلصة 300 جرام 14 جنيه، كيس دقيق كيلو 31.5 جنيه، صدور دجاج 450 جرام 57 جنيه، كيلو بلح يبدأ من 15 جنيه.

حملة الرئيس السيسي تكرم كوادر قيادية للتنمية.. وأمانة بورسعيد: "شرف ووسام"

محافظ بورسعيد يستقبل النائبة أمل عصفور لمتابعة مستجدات العمل في مشروعات المحافظة

ومن جانبه، شدد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، على أعضاء غرفة العمليات التي شكلتها الغرفة داخل معرض "أهلا رمضان" بالمرور بشكل مكثف على مدار اليوم على كافة الأقسام، لمتابعة الالتزام بالتخفيضات على أسعار السلع وجودتها وتوافرها بكميات كافية، والاستفسار من المواطنين عن أرائهم ومقترحاتهم، والحل الفوري لأي مشاكل قد تواجههم.

الأرز و الزيت بدعم كامل داخل معرض أهلا رمضان فى بورسعيد

1000264315
1000264315
1000264326
1000264326
1000264291
1000264291
1000264309
1000264309
1000264294
1000264294
1000264297
1000264297
1000264320
1000264320
1000264300
1000264300

كما وجه رئيس الغرفة بالتيسير على كبار السن والمرضى ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من أقسام المعرض المختلفة.

ويُقام معرض "أهلا رمضان" على مساحة أكبر من 2000 متر مربع ويضم أكثر من 30 قسما للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، بجانب مشاركة جميع المحلات المتواجدة في البازار بطرح تخفيضات وعروض يومية.


وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، قد افتتحا مساء أمس، معرض "أهلا رمضان" الذي تقيمه الغرفة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والسياسية ووسائل الإعلام المختلفة والآلاف من أبناء بورسعيد.

بورسعيد اهلا رمضان إدارة الغرفة التجارية أحتياجات المواطن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد مشروعات الخدمة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

موضوعات متعلقة

حملة الرئيس السيسي تكرم كوادر قيادية للتنمية.. وأمانة بورسعيد: "شرف ووسام"

محافظ بورسعيد يستقبل النائبة أمل عصفور لمتابعة مستجدات العمل في مشروعات المحافظة

محافظ بورسعيد: الشباب السبب في نهضة المجتمعات ورفعتها

فائزون رمضان.. محافظ بورسعيد يعلن اطلاق مسابقة لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني

كيلو السكر بـ27 جنيها.. محافظ بورسعيد يتفقد توافر السلع بمعارض أهلا رمضان| شاهد

على أنغام السمسمية.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" في بورسعيد | صور

لخدمة 2000 مواطن.. رئيس حي المناخ ببورسعيد يفتتح معرض رسالة الخيري |صور

محافظ بورسعيد: سوق الأسماك يعمل بشكل طبيعي.. وإجراءات صارمة مع مروجى الشائعات

ترشيحاتنا

سفير القاهرة في بيروت: لبنان مقبل على تحديات كثيرة

قبل شهر رمضان.. محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية بين غزة وإسرائيل

زيادة المعاشات إلى 1500 جنيه وتبكير صرف دفعة مايو.. مفاجأة سارة للأطباء

نتنياهو: لا يمكن تغيير أهداف الحرب على غزة تحت أي ضغط

أمريكا تحدد شرطا واحدا لإسرائيل لبدء عملية رفح

شهداء وجرحى بسبب قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

فيديو

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ