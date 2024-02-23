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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث سبل تعزيز التعاون.. رئيس مدينة بورفؤاد يستقبل وفد قناة السويس للحاويات

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد يستقبل وفد قناة السويس للحاويات

استقبل  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، محمد خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة بشركة قناة السويس لتداول الحاويات و أحمد ترك مسئول العلاقات العامة بشركة قناة السويس لتداول الحاويات ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ، بحضور النائب حسن عمار عضو مجلس النواب ومديري إدارات التخطيط ، المشروعات بمدينة بورفؤاد.

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واستعرض الحضور مقترح أعمال تخطيط وتطوير مدخل منفذ شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد، والذي يشمل منطقة مدخل المعدية والمنطقة الجمركية و المنطقة قبل الجمركية، مشيراً أن اعمال التطوير تشمل ساحة الانتظار وإقامة حارات للسيارات الملاكي واخرى للنقل الثقيل،  بالإضافة إلى أماكن ترفيهية ومسطحات خضراء، وإقامة حارة للمشاة على أعلى مستوى من التأمين ونقطة تفتيش،  وعدد من الكافتيريات،  هذا بالإضافة لإقامة هايبر على أعلى مستوى،  يبدأ من ساحة الانتظار حتى الجمرك،  مشيراً أن أعمال تطوير المنطقة تساهم ايضا في خدمة مساكن حي الفيروز بمدينة بورفؤاد .  

وأكد  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، أن ساحة الإنتظار الجديدة تأتي ضمن خطة المدينة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع والمنافذ، لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي ، مشيراً أن ساحة انتظار السيارات والشاحنات تساهم في تحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري للمنطقة ، لافتاً إلى أن المحافظة شهدت إنشاء العديد من ساحات انتظار السيارات و أخرى للجلوس مزودة بالوسائل الترفيهية والتجميلية في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية .

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك تواصلا مستمرا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بما يحقق التعاون المثمر والوقوف على ٱراء ومتطلبات أبناء المدينة، لافتاً أن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة الدعم  والتعاون البناء مع أعضاء مجلس النواب،  تحقيقاً لمصلحة المواطن في المقام الأول.

ومن جهة أخرى أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات،  مؤكدا على أهمية التواصل المستمر  بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والارتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .

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