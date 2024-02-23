150 عضوا بالساعات الأولى... توافد مهندسو بورسعيد على انتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين عن إجراء إنتخابات التجديد النصفي للنقابة بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، تحت إشراف الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات.



وأعلن رئيس اللجنة أن التنافس على 7 مقاعد، مقعدين لشعبه الهندسة الكهربائية، ومقعدين لشعبه الهندسة الميكانيكة، 3 مقاعد لشعبة هندسة مدني، من إجمالي 19 مرشح بمحافظة بورسعيد، 8 مرشحين لهندسة مدني، و4 مهندسين كهرباء، 7 مهندس ميكانيكا، من إجمالي 11500 من أعضاء الجمعية العمومية ببورسعيد.

ودعت اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس أحمد عبد الواحد عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية ببورسعيد، كل المهندسين بالمحافظة للمشاركة بحضور الانتخابات، اليوم الجمعة، الموافق 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته.

وأعلنت اللجنة عن قوائم المرشحين لانتخابات المهندسين ببورسعيد، حيث يتنافس كلا من المهندس خالد عرفه علي هلال، والمهندس مصطفى السيد فاضل الزلاط، والمهندس مينا مجدي راغب والمهندسه هبه محمد السيد عبده حموده، ويبلغ عددهم 4 مرشحين على مقعد شعبة كهرباء.



ويتنافس كلا من المهندس وائل سمير حرز، والمهندس محمد محمود الخولي، والمهندس رضا ابراهيم الدسوقي الغندور، والمهندس طه عمر علي عبد الله والمهندسه سحر محمد السيد عبد الرحمن والمهندسه ميرنا محمد ابراهيم فرج والمهندس محمد محمد محسن عياد، ويبلغ عددهم 7 مرشحين على مقعد شعبة ميكانيكا.



ويتنافس 8 مرشحين على مقاعد شعبة مدنى كلا من، المهندس عمرو طارق نوفل، والمهندس حسن عبد الرحمن حسن، والمهندس أحمد علي الشرقاوي والمهندس خالد محمد محمود أحمد، والمهندس عمرو إبراهيم محمد الجدع، والمهندس محمد هشام مصطفى احمد، والمهندس عبد القادر احمد البدري.

توافد مهندسي بورسعيد على لجان الانتخابات للتجديد النصفي بالنقابة الفرعية 1000265493 1000265481 1000265472 1000265475 1000265442 1000265430 1000265463 1000265433 1000265454 1000265421 1000265457 1000265424 1000265448 1000265436 1000265427



وكانت قد أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين على مستوى محافظات الجمهورية، قوائم المرشحين للانتخابات، والتى تضمنت 1008 مرشحين، حيث تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، فيما ترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية.