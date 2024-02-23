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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير أمريكا بالأمم المتحدة: بايدن يشعر بالإحباط بسبب أوكرانيا

صدى البلد

أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، مجددا على إلحاح إدارة بايدن لتقديم المساعدة الحاسمة لأوكرانيا وسط التوترات المستمرة مع روسيا، وفي تصريح لشبكة CNN، أعربت ليندا توماس جرينفيلد عن إحباطه إزاء تأخير مجلس النواب في زيادة التمويل لأوكرانيا، على الرغم من دعم مجلس الشيوخ لهذا الإجراء.

يواجه التشريع المتوقف، والذي يتضمن أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، مقاومة في مجلس النواب، حيث أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى أن مشروع القانون لن يتم تمريره في شكله الحالي. ويأتي هذا التأخير في منعطف حرج حيث تواصل أوكرانيا مواجهة العدوان الروسي.

وشددت توماس جرينفيلد على صمود الشعب الأوكراني وشددت على حاجته إلى الدعم في كفاحه من أجل الديمقراطية. وشددت على أن إدارة بايدن تدعو بنشاط إلى تمرير حزمة المساعدات لتزويد أوكرانيا بالأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها.

أكد الرئيس بايدن باستمرار على أهمية دعم أوكرانيا في كفاحها ضد العدوان الروسي. وقد رددت توماس جرينفيلد هذه المشاعر، قائلة إن الإدارة تشاطر الحكومة الأوكرانية إحباطها وأنها ملتزمة بالإسراع في إيصال المساعدات.

ويؤكد بيان توماس جرينفيلد على الحاجة الملحة لتقديم المساعدة لأوكرانيا والحاجة إلى التعاون بين الحزبين في معالجة هذه القضية الملحة.

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