نائبة: مشروع رأس الحكمة بداية التعافي من الأزمة الاقتصادية

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أهمية الخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة .



وقالت النائبة ريهام عفيفي فى تصريحات صحفية :أهمية ما أعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفي والذى انتهي منذ قليل من توجه الدولة لتنمية الساحل الشمالي من خلال تنمية مجتمعات متكاملة وإنشاء مدن جديدة وخلق ملايين فرص العمل.



وأوضحت النائبة ريهام عفيفي إلي ان تنمية رأس الحكمة تأتى ضمن استراتيجية تنمية مصر2052، مما يجعل هذا المشروع هو أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر.

وقالت :ان هذا المشروع الاستثماري الضخم سيوفر العديد من فرص العمالة للشباب المصري ،وبالأخص من أهالي محافظة مطروح ،خاصة مع تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة.فضلا عن مشاركة شركات ومصانع مصرية فى تنفيذ هذا المشروع الاستثماري الضخم .



وشددت النائبة ريهام عفيفي على أهمية المؤتمر الصحفي الذى عقده رئيس الوزراء لتوضيح كافة تفاصيل الصفقة والتى تتضمن دخول استثمارات مباشرة في شهرين بـ 35 مليار دولار وهو الرقم الأضخم في تاريخ مصر.



وأكدت النائبة ريهام عفيفي على أن مشروع رأس الحكمة سيكون البداية والنافذة للإعلان عن مشروعات استثمارية اخري فى القريب العاجل مما يوفى العملة الصعبة ويقضى على السوق الموازية للدولار.



واستطردت قائلة :سيبدأ الاقتصاد المصري مراحل التعافي من الأزمة التي يعاني منها بسبب الأوضاع الإقليمية التي أثرت علي كثير من مداخيل العملة الصعبة لمصر