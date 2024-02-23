بعد إعلان الصفقة الكبرى.. انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء إلى 56 جنيهًا

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء اليوم الجمعة 23-2-2024، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء تفاصيل مشروع تنمية رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر تدخل السوق المصرية بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار سيتم ضخهم خلال 60 يوما .

فيما واصل سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء الاستقرار عند 30.90 جنيه بعد إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي على أساس شهري خلال يناير الماضي.

سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء اليوم ليسجل 56 جنيها مقابل 64 جنيهًا.

سعر الدولار الرسمي اليوم الجمعة

واصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره في البنوك المصرية اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 دون تغيير مقابل انخفاض أسعاره في السوق السوداء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر



وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تبايناً الشراء والبيع بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

سعر اليورو مقابل الجنيه

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.26 جنيه للشراء و33.46 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.37 جنيه للشراء و33.55 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 33.28 جنيه للشراء و33.43 جنيه للبيع.

كما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً ما بين 4 - 12 قرشاً في الشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 38.84 جنيه للشراء و39.06 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 38.96 جنيه للشراء و39.14 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 38.88 جنيه للشراء و39.06 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 99.35 جنيه للشراء و100.28 جنيه للبيع، وفقاً للبنك الأهلي.