لطمة قاسية للسوق الموازي وتجار الدولار.. عمال مصر عن صفقة رأس الحكمة

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر بجهود الدولة المصرية في إتمام صفقة رأس الحكمة والتي اعتبرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنها الاضخم في تاريخ مصر وأنها شراكة بين كيانات اقتصادية كبرى والأهم أنه سيدخل السوق المصري خلال شهرين 35 مليار دولار سيساهموا بشكل كبير فى حل أزمة العملة الأجنبية في مصر.

وأكد البدوي أن هذه الصفقة ستصب في صالح عمال مصر بشكل مباشر وذلك لعدة أسباب أهمها أن هذه المدينة الجديدة ستقام بأيدي ومصانع مصرية، وبالتالي ستوفر الملايين من فرص العمل وتشغيل العديد من المصانع بكامل طاقتها هذا بالإضافة إلى استفادة العمالة المصرية من الخبرات الأجنبية التي قد يستخدمها المستثمرين في بعض الأمور التقنية الحديثة.

وتابع: كما تستفيد العمالة استفادة اقتصادية أخرى لأن حجم أعمال المشروع تقدر بحوالي 150 مليار دولار وهذا المبلغ سيقضي على السوق الموازي العملة الأجنبية تماما، وبالتالي ينخفض التضخم، فيصحبه انخفاض في الأسعار فتتوازن الاجور مع الأسعار، مختتما: "هذا المشروع سيكون إضافة جديدة لخطة تنمية الدولة المصرية واحد ركائز تنمية الاقتصاد الوطني".