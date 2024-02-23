الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع رأس الحكمة ويطالب باستغلاله في توطين الصناعات

أشاد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع رأس الحكمة، الذي يعتبر من أكبر المشروعات بين مصر والإمارات في شكل استثمار مباشر.

وقال عبد النبي، في تصريح له، نحن نشعر بالفخر والاعتزاز بمشروع رأس الحكمة الضخم، الذي يتضمن إنشاء مطار ومشروعات متكاملة بالتعاون بين شركات مصرية وإماراتية.

وأوضح أن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين لصالح هذا المشروع؛ يعد إنجازًا كبيرًا، حيث تم تأكيد استثمار 15 مليار دولار خلال أسبوع، و20 مليار دولار خلال شهرين.

وستحصل مصر على 35% من أرباح هذا المشروع، وتسعى الإمارات لاستثمار 150 مليار دولار في رأس الحكمة.

وأوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن هذه الخطوات تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتطور المستدام في المنطقة، كما يسهم المشروع في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواجهة البطالة وتخفيض قيمة الدولار الأمريكي في السوق الموازي، مما يسهم في انخفاض الأسعار.

وطالب عبد النبي، باستغلال هذا الاستثمار الضخم في مشروعات توطين الصناعة وزيادة الإنتاج في كل المجالات التنموية، بجانب أهمية الاستثمار في توطين الصناعات التكنولوجيا والالكترونية والصناعات العسكرية، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات البتروكيمائية.