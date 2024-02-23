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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كريم همام : نعمل على تزويد متدربي معهد إعداد القادة بمهارات التخطيط والتنظيم

مدير معهد اعداد القادة
مدير معهد اعداد القادة

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن استعداد المعهد لتنظيم فاعليات البرنامج التدريبي لمرشحي شغل منصب رؤساء المراكز البحثية غدا السبت.  

وأوضح الدكتور همام مستشار وزير التعليم العالي و مدير معهد اعداد القادة  أن البرنامج يسهم في تزويد المرشحين بالمهارات اللازمة لقيادة وإدارة المراكز البحثية بكفاءة وفعالية، وتطوير مهارات التخطيط والتنظيم، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، فضلًا عن تعزيز التواصل والتفاعل مع الفريق البحثي وتحفيز الابتكار والإبداع في المركز، والتأهيل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.


وأكد الدكتور كريم همام أن هذا البرنامج التدريبي يعد ركيزة أساسية لتنمية القدرات القيادية وتعزيز فهم الواقع من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تسهم في بناء وتطور المجتمع، من خلال تنوع المحاضرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية.

وتعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير  للأنشطة الطلابية، ومدير المعهد.

ويتضمن البرنامج التدريبي  للمرشحين لمنصب رؤساء المراكز البحثية موضوعات متنوعة تمد المشاركين بالمهارات اللازمة ومنها فن القيادة الإدارية والجامعية، والتعرف على القضايا القومية ومكافحة الفساد، وتعريفهم بالجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي، وكيفية التعامل الإعلامي، مع تزويدهم بمهارات فن الاتيكيت والبروتوكولات والمراسم، واطلاعهم على مستجدات التحول الرقمي فى الدولة المصرية، وما توصلت إليه الجامعات، مع التوعية بأسس الأمن القومى.

Jobs Education البرنامج التدريبي للمرشحين التحديات الحالية والمستقبلية التعليم العالي الهيئات البحثية الدكتور كريم همام

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